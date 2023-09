Fußball | Bundesliga RB Leipzig ohne "Doppel-O" gegen Augsburg Stand: 15.09.2023 16:01 Uhr

Erste schwerwiegende Ausfälle, erste englische Wochen: RB Leipzig muss in dieser noch jungen Saison die nächste Triebwerksstufe zünden. Am besten schon am Samstag, zu Hause gegen den FC Augsburg. Ob dies gelingt, zeigt sich ab 15:30 Uhr in der Live-Audioreportage und im Live-Ticker.

Heimspiel gegen Augsburg: Das klingt nach einer relativ leichten Aufgabe, die RB Leipzig am Samstag (16.09.2023) lösen muss. Doch das täuscht. Denn die Partie ist der Auftakt einerseits für eine Zeit ohne Willi Orban und Dani Olmo und andererseits für die ersten englischen Wochen dieser Saison. Sieben Spiele stehen in dieser Phase auf dem Programm, darunter zwei in der Champions League und eines im DFB-Pokal. "Standortbestimmung" und "Wochen der Wahrheit" spuckt die Floskelmaschine dafür aus.

Erwartbares und Überraschendes

Vor allem der Ausfall von Leipzigs "Doppel-O" wiegt schwer. Mit Dani Olmo fehlt schließlich ein sogenannter Unterschiedsspieler, ein kreativer Geist mit Hang zu genialen Toren, die auch Teams wie Bayern München in die Knie zwingen können. Allerdings kam Olmos Verletzung in der Länderspiel-"Pause" irgendwie auch wenig überraschend, ist doch der Spanier inzwischen fast schon traditionell im September bei den Ärzten zu Gast. Zumindest das dritte Jahr in Folge.

Anders sieht es bei Willi Orban aus, dem Dauerläufer im RB-Team. "Ich wusste gar nicht, dass sich Willi verletzen kann", brachte es Trainer Marco Rose mit einem Hauch Sarkasmus auf den Punkt. Mit seiner Erfahrung, seiner Ausstrahlung und Klarheit sei der Kapitän ein wichtiger Faktor für das Team. Ohne Olmo und Orban, das sind für Rose "schon zwei echte Bretter".

Hoffen beim FCA

Der Meinung ist man auch in Augsburg. "Das tut ihnen, denke ich, schon weh", sagte Trainer Enrico Maaßen. Vielleicht mache das "etwas mit der Mannschaft", vielleicht herrsche dadurch "leichte Verunsicherung" bei RB, formulierte der Coach seine offensichtlich gestiegene Hoffnung auf etwas Zählbares. Von seinem eigenen Team erwartet er einen "frechen und forschen" Auftritt. "Wir müssen überzeugt davon sein, dass wir dort drei Punkte holen können, denn das ist immer das Hauptziel."

Ein RB-Kader "für solche Situationen"

Optimismus bei den Schwaben, aber Zuversicht ist auch der Zweitname von Marco Rose. "Wir haben einen guten Kader. Wir haben uns gut aufgestellt, auch für solche Situationen", betonte er – und verwies auf "eine gute Nachricht: Wir werden Samstag zum ersten Mal wieder Peter Gulacsi mit im Kader haben." Es gebe der Mannschaft ein gutes Gefühl, den Vize-Kapitän wieder dabei zu haben. "Dementsprechend gehen wir das alles sehr positiv an, auch wenn wir den einen oder anderen Ausfall haben."

