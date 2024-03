Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Klostermann meldet sich zurück – und hofft noch auf EM-Teilnahme Stand: 26.03.2024 20:03 Uhr

Die aktuellen DFB-Länderspiele erlebt Lukas Klostermann nur auf der Couch. Die Heim-EM hat er aber längst nicht abgeschrieben. Nach seiner Oberschenkelverletzung ist der Verteidiger von RB Leipzig zurück im Mannschaftstraining – und bereit für die Bundesliga-Rückkehr am Ostersamstag gegen Mainz.

Lukas Klostermann kann endlich wieder lachen. Fast sechs Wochen nach seiner im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach erlittenen "kleinen" Muskelverletzung ist der Verteidiger zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig: "Es geht dem Oberschenkel sehr gut. Ich kann diese Woche wieder voll einsteigen und freue mich darüber natürlich auch extrem", sagte der 27-Jährige am Dienstag (26. März) im Interview mit Sport im Osten.

17. Februar: Lukas Klostermann zieht sich gegen Mönchengladbach eine Muskelblessur im Oberschenkel zu.

Klostermann peilt Comeback gegen Mainz an

Klostermanns Hochstimmung kurz vor Ostern ist nur allzu verständlich. Hinter ihm "liegt nicht die schönste Zeit." Es sei immer schwierig, "die nötige Geduld mitzubringen, die Jungs auf dem Platz zu sehen und selber nicht mitmischen zu können", erzählte er. Geht es nach dem gebürtigen Ruhrgebietler, steht sein Comeback bereits in knapp vier Tagen an – am Samstag (30. März) zur besten Bundesligazeit um 15:30 Uhr (im Ticker und Audio-Livestream in derf SpiO-App und sport-im-osten.de) vor heimischer Kulisse gegen den Tabellen-16. Mainz 05.

Klostermann zeigte sich diesbezüglich "zuversichtlich, wieder mit dabei zu sein. Für wieviel es reicht, muss man sehen. Das entscheidet der Trainer." Er habe "ein gutes Gefühl" und hofft, der Mannschaft möglichst schnell wieder zu helfen. Aber, ergänzte der mannschaftsdienliche Defensivspezialist, "wichtig sind die drei Punkte – das steht über allem." Nach zuletzt drei RB-Pflichtsiegen in Serie über Klostermanns Jugendverein VfL Bochum, den SV Darmstadt und den 1. FC Köln fehlt den Leipzigern im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Borussia Dortmund weiter ein Punkt auf Champions-League-Qualifikationsrang vier – das Saisonminimalziel des Teams von Trainer Marco Rose.

Im Juni 2023 lief Lukas Klostermann zum bislang letzten Mal für die DFB-Nationalmannschaft auf.

Spielt sich Klostermann zurück ins DFB-Team?

Acht Partien inklusive des Ligafinals am 18. Mai bei Eintracht Frankfurt bleiben RB noch, um einmal mehr genügend Punkte für den Einzug in die Königsklasse zu sammeln. Und wenn es bis dahin auch für Lukas Klostermann richtig gut läuft, wartet auf ihn im Anschluss vielleicht sogar die Erfüllung eines ganz persönlichen Traums – die Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende Heim-Europameisterschaft.



Der flexibel auf Außen und im Zentrum einsetzbare Klostermann gesteht "ehrlichweise" ein, dass "ich jetzt aktuell nicht so mega nah dran bin". Sein 22. und bis dato letzter DFB-Einsatz datiert aus dem Juni 2023 noch unter Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick. Die Nationalmannschaft bot damals ein wenig schmeichelhaftes 3:3 im Freundschaftsspiel gegen die Ukraine.

Aber Lukas Klostermanns EM-Hoffnung trotz langer Abwesenheit in der Nationalmannschaft und seiner jüngsten Leidenszeit lebt: "Ich versuche natürlich, vielleicht doch noch auf den Zug aufzuspringen. Ich will mich anbieten, um den Trainer eine möglichst schwierige Entscheidung zu bereiten." Nagelsmann, bekanntermaßen einst auch Klostermanns Trainer bei RB Leipzig, habe "zuletzt die Formbesten nominiert. Das ist das Rädchen, an dem ich in den nächsten Wochen noch drehen kann – in absolute Topform zu kommen und mich anzubieten."

mhe