Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Kampl zurück im Training - auch Henrichs vor Rückkehr

RB Leipzig: Kampl zurück im Training - auch Henrichs vor Rückkehr Stand: 16.10.2024 16:09 Uhr

Kevin Kampl ist knapp einen Monat nach seiner erlittenen Adduktorenverletzung wieder in das Mannschaftstraining von RB Leipzig zurückgekehrt. Auch Benjamin Henrichs könnte gegen Mainz 05 bereits wieder eine Option sein.

Der 34 Jahre alte Kampl trainierte wieder vollumfänglich mit der Mannschaft mit, teilte der Verein am Mittwoch (16. Oktober) mit. Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung vor dem Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid am 19. September zugezogen, das Leipzig mit 1:2 verloren hatte.

Henrichs schon gegen Mainz wieder fit?

Während Kampl demnächst wieder auf Einsätze hoffen darf, müssen sich Assan Ouedraogo und Benjamin Henrichs noch etwas gedulden. Neuzugang Ouedraogo hatte sich Anfang August beim Vorbereitungsspiel gegen Aston Villa verletzt und trainiert weiter teilintegrativ.

Henrichs war am vergangenen Mittwoch aus dem Mannschaftsquartier der deutschen Nationalmannschaft mit Rückenbeschwerden abgereist. Der 27 Jahre alte Außenspieler absolviert derzeit ein individuelles Training und soll zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch ein Einsatz am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) ist nicht ausgeschlossen.

Benjamin Henrichs verpasste mit Rückenbeschwerden zuletzt die Nations League-Spiele gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande.

Noch länger fehlen werden Leipzigs Trainer Marco Rose die Langzeitverletzten Xaver Schlager und David Raum. RB, das bisher noch ungeschlagen ist und punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern München auf Rang zwei liegt, muss am Samstag bei Mainz antreten. In der Woche darauf steht das Heimspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool an.

dpa/SpiO