Fußball | Champions League RB Leipzig gegen ManCity: "Nicht die weiße Flagge hissen" Stand: 03.10.2023 17:20 Uhr

Es ist ein Schlüsselspiel: RB Leipzig tritt am Mittwoch in der Champions League gegen Manchester City an. Auch wenn es sich um den scheinbar übermächtigen Titelverteidiger handelt, so muss zu Hause wenigstens ein Remis her, soll der Weg ins Achtelfinale nicht steiniger werden, als er sowieso schon ist. Personalprobleme haben allerdings beide Teams.

"Gut, daran erinnert zu werden. Fünf Tore. Waren das wirklich fünf? Wow!" Nein, Marco Rose tat nur überrascht, als er am Dienstag zur Pressekonferenz auf Erling Haalands Fünf-Tore-Gala in der letzten Saison gegen RB angesprochen wurde. So schnell vergisst man ein 0:7-Debakel schließlich nicht, auch wenn es in Manchester passiert.

Memories ...

Große Auswirkungen auf das insgesamt fünfte Duell mit dem englischen Meister hat die krasse Nummer vom März dieses Jahres nicht. Zumindest nicht für Rose: "Faktisch sind wir ausgeschieden. Mehr war es dann aber auch nicht." Das Spiel sei Geschichte. Ob das auch seine Spieler so entspannt sehen? Yussuf Poulsen jedenfalls konzentriert sich auf die positiven Erinnerungen: "Wir haben zu Hause ganz gut gegen die gespielt, auswärts weniger. Von daher freue ich mich, wieder zu Hause zu spielen. Da klappt es ganz gut normalerweise."

Geklappt hatte im Hinspiel (1:1), den berüchtigten Erling Haaland kaltzustellen. Das erledigten damals Willi Orban und Josko Gvardiol. Eine Wiederholung wird insofern schwer, dass der eine verletzt ist und der andere nun selber bei ManCity spielt. Die "Ersatzleute" heißen Mohamed Simakan und Castello Lukeba. Einen Spezialplan, Haaland aus dem Spiel zu nehmen, hat Rose nicht. Der Norweger sei schnell, gut im Kopfballspiel, gut im Strafraum, habe einen starken Schuss: "Wir müssen jede Situation erkennen." Haaland müsse als Mannschaft verteidigt werden. "Und unsere zwei Jungs in der Innenverteidigung müssen natürlich sehr aufmerksam sein."

Erling Haaland (mi.) wird es diesmal weder mit dem bereits länger verletzten Willi Orban (li.) noch mit dem nun zusätzlich ausfallenden Benjamin Henrichs (re.) zu tun bekommen.

Henrichs fällt aus

Das Großunternehmen, ManCity am Toreschießen zu hindern, muss RB allerdings ohne Benjamin Henrichs angehen. Der Außenverteidiger hat sich beim 2:2 am Samstag gegen den FC Bayern "eine kleinere Muskelverletzung" zugezogen. Rose will nicht das Risiko eingehen, dass daraus eine große wird und wird ihn voraussichtlich bis zur kommenden Länderspielpause rausnehmen.

ManCity u.a. ohne De Bruyne

Personalprobleme zu bewältigen haben aber auch die "Cityzens", die ohne Kevin De Bruyne und Bernardo Silva antreten müssen. Immerhin zwei Schlüsselspieler. Als große Schwächung sieht Marco Rose das trotzdem nicht. Und auch die verlorenen Spiele vergangene Woche gegen Newcastle und Wolverhampton will er nicht hochhängen: "Das letzte mit 23:3 Torschüssen und knapp 70 Prozent Ballbesitz. Da weiß man, dass man auch das Quäntchen Glück gegen diese Mannschaft braucht."

Emil Forsberg (re.) steht wahrscheinlich in der RB-Startelf, Kevin De Bruyne fehlt Manchester City bereits seit Mitte August mit einer Oberschenkelverletzung.

Manchester City sei in jedem Fall eine Top-Mannschaft, gegen die man auch Leidensfähigkeit beweisen müsse. "Und trotzdem freuen wir uns drauf und werden morgen nicht die weiße Flagge hissen", betonte Rose: "Da kenne ich meine Jungs zu gut."

sk