Fußball | Bundesliga RB Leipzig fordert ungeschlagenen Herbstmeister Leverkusen Stand: 18.01.2024 17:39 Uhr

Die Niederlage zum Auftakt ins neue Jahr gegen Eintracht Frankfurt "wurmt" RB Leipzig nach wie vor. Gegen Herbstmeister Bayer Leverkusen fordert Trainer Marco Rose ein konsequenteres Auftreten - vor allem vor dem gegnerischen Tor.

Trotz haushoher Überlegenheit auf der statistischen Seite hat die Rose-Elf gegen die Eintracht vom Main mit 0:1 verloren, die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Das soll sich gegen den Ligaprimus aus Leverkusen nicht wiederholen. Bayer gastiert am Samstagabend (20. Januar, 18:30 Uhr live im Audiostream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in der Messestadt vorbei und will die beeindruckende Serie von ungeschlagenen Spielen aufrecht erhalten.

Rose: "Egal gegen wen, wir sehen unsere Möglichkeiten"

Doch seitdem Marco Rose die Leipziger trainiert, hat sein Team noch nie gegen einen Tabellenführer verloren. Doch: "Von solchen Statistiken halte ich gar nichts. Letzte Woche wurde mir gesagt, du hast noch nie gegen Eintracht Frankfurt verloren." Ironisch merkte er an: "Wow, hat gut funktioniert." Der kommende Gegner aus dem Rheinland habe gut auf dem Transfermarkt agiert, sich ein Selbstvertrauen erspielt. "Du weißt genau, was kommt. Dennoch ist es schwierig zu verteidigen. Doch darum soll es nicht gehen. Wir trauen uns das zu, das Spiel zu gewinnen. Zuhause, mit unseren Fans, mit unserer Qualität."

Nicht nur gegen den Ball, sondern vor allem mit dem Ball will er sein Team aufspielen sehen. Nicht nur Chancen kreieren, sondern auch nutzen. Wobei der erste Schritt nicht ohne den ersten gehe. "Ich hoffe wir haben Torchancen, weil das ist auch schon nicht ganz einfach gegen Leverkusen." Gegen die beste Abwehr der Liga ein verständlicher Einwand. Doch auf die Zahlen schaue Rose nicht. "Ich schaue auf das bewegte Bild und wir sehen unsere Möglichkeiten immer, egal gegen wen, der hier herkommt." Besonders wichtig sei es, im Spiel gegen den Herbstmeister in positive Stimmung zu kommen. "Wenn du nur hinterherläufst, dann wirst du kein gutes Gefühl haben, wenn du ständig Bälle verlierst, wirst du kein gutes Gefühl haben. So geht es aber auch dem Gegner. Das ist im Kopf ein Abnutzungskampf." Mit gutem Gefühl, so erhofft sich der 47-Jährige, kommen dann auch die Tore wieder.

Dani Olmo könnte gegen Bayer Leverkusen zurück in die Startelf kommen.

Olmo ein Kandidat für die Startelf

Personell kann Rose dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Abwehrchef Willi Orban fehlt nach seinem Außenbandriss im Knie weiter. Der 31-jährige Mannschaftskapitän mache im Training zwar gute Fortschritte, seine Rückkehr in die Mannschaft dürfte voraussichtlich aber erst im Februar erfolgen.

Dani Olmo könnte nach seinem 20-minütigen Kurzeinsatz gegen Frankfurt dieses Mal dagegen schon deutlich länger zum Einsatz kommen. Rose betonte einmal mehr die Relevanz des spanischen Offensivakteurs, der für die entscheidenden Momente auf dem Platz sorgen kann. "Dani kann Spiele bestimmen und sie auch alleine entscheiden. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet er sich durch seinen Top-Charakter aus - er macht richtig Spaß, auf und neben dem Platz."

red/dpa