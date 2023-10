Fußball | Bundesliga RB Leipzig feiert schmucklosen Auswärtssieg in Darmstadt Stand: 21.10.2023 17:30 Uhr

Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg ist RB Leipzig wieder auf die Siegerstraße eingebogen. In Darmstadt gewann die Rose-Elf nach viel Kampf dank des Doppelpackers Lois Openda.

Alles wie immer! Bundesliga-Aufsteiger können gegen RB Leipzig nicht gewinnen. Das bekam am Samstag (21.10.2023) auch der SV Darmstadt zu spüren. RB gewann ohne Glanz und Glamour mit 3:1 (2:1).

Matchwinner war Lois Openda, der doppelt traf und RB nach seinem Blitztor (1.) in der 74. Minute erlöste. Auf das zwischenzeitliche 2:0 hatte Emil Forsberg gestellt. Darmstadts Tobias Kempe hatte das Spiel aber noch vor der Pause mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:1 wieder spannend gemacht.

Lois Openda schließt den ersten Angriff zum 1:0 ab.

RB mit vier Wechseln

Die Leipziger begannen im Vergleich zum 0:0 gegen den VfL Bochum und der Länderspielpause startet RB mit vier Neuen: Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen rotierten für Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko, Lukas Klostermann und Xaver Schlager in die Startelf. Schlagers Fehlen hatte Rose am Tag vor dem Spiel noch verschwiegen, am Spieltag teilte RB kurz und knackig mit: "Aus Gründen der Belastungssteuerung ist Xaver Schlager nicht mit nach Darmstadt gereist."

Openda trifft nach 44 Sekunden

Knackig war dann auch der Start. Openda schloss den ersten Angriff nach 44 Sekunden zum 1:0 für den Favoriten ab. Henrichs steckte wunderbar durch und Openda schob aus Nahdistanz clever ein. Darmstadt schüttelte sich kurz, kam dann aber zu den ersten guten Abschlüssen: Janis Blaswich hielt die Führung gegen den Schuss von Luca Pfeiffer fest. Während der Leipziger Keeper fehlerfrei agierte, patzte Darmstadts Marcel Schuhen. Der 30-Jährige ließ den Freistoßschlenzer von Emil Forsberg durch die Hände flutschen: 0:2 (24.).

Leipzig war unfassbar effizient, Darmstadt blieb leidenschaftlich und belohnte sich in der 33. Minute. Nach einem Tritt in die Wade von Kevin Kampl gegen Tobias Kempe gab es Elfmeter. Kempe, der einst in Aue und Dresden Duftmarken setzte, trat selbst an und verwandelte abgezockt: 1:2.

Leipzigs Keeper Janis Blaswich hat gegen den abgezockten Elfmeter von Tobias Kempe keinerlei Abwehrchance.

Darmstadt war in einem umkämpften Spiel zurück, hatte einen Tick mehr Ballbesitz und witterte Morgenluft, weil RB weder offensiv noch defensiv einen Sahnetag erwischt hatte und keine Gala auf den Platz brachte.

Tor nach Videobeweis entscheidend

Das änderte sich auch nach der Pause nicht. RB fand einfach nicht zu seinem gefürchteten Kurzpassspiel und kam zu keinerlei gefährlichen Szenen. Darmstadt wirkte einen Tick gefährlicher und scheiterte kurz nach dem Wechsel nur knapp, als Skarkes Schuss auf der Linie ins Aus tanzte. Leipzig fand erst ab der 70. Minute das Gaspedal und jubelte mit Verspätung. Opendas zweiter Treffer fand nach ewigen Check im Kölner Keller doch Anerkennung. Nach dem 3:1 waren die Messen gelesen und der Auswärtssieg perfekt.

Nächstes Spiel

Die Jagd um die Champions-League-Plätze geht für RB am kommenden Samstag (18.30 Uhr) zu Hause gegen den 1. FC Köln weiter. Der SV Darmstadt hat indes den nächsten Kracher vor der Brust: Der Aufsteiger muss in die Höhle des Löwen zum FC Bayern München und kann dort nur gewinnen.

Das sagten die Trainer

