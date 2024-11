Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt am 4. Dezember Stand: 06.11.2024 11:57 Uhr

Es ist einer der beiden Kracher im Achtelfinale des DFB-Pokals: Die Neuauflage des Endspiels von 2023 zwischen RB Leipzig und Frankfurt. Jetzt wurde die Partie terminiert. Und das Duell gehört auch zu drei Livepartien.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat die zeitgenauen Anstoßzeiten für die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal bekanntgegeben. Demnach wird RB Leipzig in der Wiederauflage des Pokalfinales 2023 gegen Eintracht Frankfurt am 4. Dezember um 20:45 Uhr antreten. Die Mittwochspartie ist live im ZDF zu sehen. Zuvor zeigt das ZDF ab 18 Uhr das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC ebenfalls live. Bereits am Dienstag wird es den Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ab 20:45 Uhr live in der ARD geben.

Vorfreude auf Duelle der Spitzenteams

RB Leipzig hatte das Tickets für das Achtelfinale durch einen 4:2-Sieg gegen den FC St. Pauli gebucht. Frankfurt hatte sich gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 durchgesetzt. Mit Blick auf das Duell der beiden Bundesliga-Spitzenteams sagte Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer: "Wir haben uns in der Vergangenheit immer wieder enge und umkämpfte Duelle geliefert, nicht zu vergessen das Pokalfinale 2023." Eintracht-Coach Dino Toppmöller sprach von "einem der anspruchsvollsten Lose". Man werde alles daran setzen, ins Viertelfinale einzuziehen.

Die Achtelfinals in der Übersicht:

3. Dezember

18:00 Uhr



Arminia Bielefeld - SC Freiburg

Jahn Regensburg - VfB Stuttgart

20:45 Uhr



Bayern München - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Darmstadt 98

4. Dezember

18:00 Uhr



1. FC Köln - Hertha BSC

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

20:45 Uhr



RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Karlsruher SC - FC Augsburg

