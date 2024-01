Fußball | Bundesliga RB Leipzig: David Raum will mehr Verantwortung übernehmen Stand: 16.01.2024 17:13 Uhr

Mit seinen 25 Jahren will David Raum in der "jungen Truppe" von RB Leipzig vorangehen. Am besten gleich im Spiel gegen Spitzenreiter Leverkusen am kommenden Wochenende. Dort wolle man es besser machen als zuletzt gegen Eintracht Frankfurt und das Tor-Glück dann auch mal erzwingen.

David Raum ist da - also so richtig. So nimmt er es zumindest selbst wahr. "Ich hatte im letzten Jahr ein paar Anlaufprobleme. Ich bin jetzt froh, dass ich richtig angekommen bin und der Mannschaft richtig helfen kann auf dem Platz", erklärte der Außenverteidiger in einer Presserunde nach dem Dienstagstraining (16.01.2024). Auch wenn er mit seine 25 Lenzen noch lange nicht zum alten Eisen gehört, sieht er sich beim DFB-Pokalsieger mehr und mehr in einer verantwortungsvollen Rolle. "Wir sind eine sehr junge Truppe, da will ich mit Leistung, aber auch neben dem Platz als Führungsspieler vorangehen", lautet sein Anspruch.

Matchplan gegen Leverkusen steht

In allen 17 Liga-Spielen stand der im Sommer 2022 aus Hoffenheim gekommene Raum in der Startelf von Marco Rose, spielte bis auf zwei Partien die volle Distanz. Viel mehr Zahlen braucht man nicht, um die Wichtigkeit des Linksfußes zu beschreiben. Als Tabellenvierter hat RB aktuell 12 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen, der am Wochenende in der Arena vorstellig wird.

Dass die Werks-Elf an der Spitze des Tableaus steht, ist für Raum keine Überraschung: "Wenn man den Kader gesehen hat und wenn man weiß, was der Trainer für eine Qualität hat, da konnte man sich denken, dass das eine ganz gute Truppe dieses Jahr wird." Nun wolle man dem ungeschlagen Alonso-Team aber die erste Saisonniederlage beibringen. Der Matchplan dafür steht bereits. "Ihr System oder so, wie sie spielen, ist natürlich sehr riskant. Wenn wir da im richtigen Moment, die Bälle erobern können wir schnell umschalten und uns Chancen herausspielen. Im Umschalten sind wir eine der gefährlichsten Truppen. Da werden wir probieren, ihnen weh zu tun", so Raum.

Gegen Frankfurt fehlte das Momentum

Dann geht es auch darum, im richtigen Moment mal das Tor zu treffen. Das war Raum und seinen Kollegen zum Jahresstart gegen Frankfurt nicht gelungen - trotz zahlreicher Chancen. "Man braucht dann auch mal ein Stück weit das Spielglück oder muss das Tor erzwingen. Wir müssen uns dieses Momentum wieder erarbeiten, dass die Chancen wieder reingehen und wir wieder in diesen Flow kommen", erklärt Raum.

Dass seine Teamkollegen seine Flanken nicht immer verwerten wurmt ihn keinesfalls, viel mehr stört es ihn, dass hinten die Null nicht steht. "Wir haben jetzt schon länger nicht mehr zu null gespielt, wir Verteidiger sehen uns da natürlich auch in der Pflicht. Wir haben die Qualität mehr als ein Tor zu erzielen, auch wenn es unser Ziel ist, zu null zu spielen. Das streben wir jedes Spiel an", so der Linksverteidiger, der den Treffer gegen Frankfurt als "verhinderbar" bezeichnet.

Mit Olmo kehrt die Magie zurück

Was Raum positiv stimmt, dass es auch vorne nun wieder mit mehr Toren klappt, ist die Rückkehr von Spielmacher Dani Olmo. "Wenn er auf dem Platz steht, gibt er uns immer etwas Magisches. 'El Mago' ist nicht umsonst sein Spitzname." Wenn man im Spiel mal nicht weiterwisse, müsse man einfach nur Olmo anspielen: "Man weiß, man kann ihn immer anspielen und er hat immer eine gute Idee. Er ist immer der 'Exit', man kann sich immer etwas von ihm erhoffen. Deswegen sind wir sehr froh, dass er wieder da ist und hoffen, dass er nun verletzungsfrei bleibt."

Trotz der vermeidbaren Niederlage gegen Frankfurt sei die Stimmung "in der Truppe" weiter bestens. Das liege auch an 'Superstar' Xavi. "Der junge ist verrückt - fußballverrückt!" Raum imponiere, wie der erst 20-Jährige mit dem für ihn selbst unvorstellbaren Hype umgeht: "Er macht das einfach brutal!" Dazu gefällt ihm an seinem Mitspieler, dass er einfach immer gewinnen will. "Er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, den wir haben. Wenn wir verlieren, muss man ihn nicht ansprechen. Das mag ich, ich bin auch erfolgshungrig. Deswegen bin ich froh, wenn ich mit ihm in einem Team bin – auch schon im Training. Mit so einem Spieler, spielt man gerne zusammen", so Raum, der Xavi eine große Karriere voraussagt. Eine nicht allzu gewagte Prognose.

Traum von der EM

Zuletzt in der Nationalelf war Raum eher zweite Wahl, auch aktuell gebe es keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Er hat uns jetzt im Winter einfach mal die Pause gegönnt." Dass er für den letzten Lehrgang zunächst nicht vorgesehen war, hatte ihn enttäuscht. "Ich hatte eine richtig brutale Woche und zwei Mal getroffen. Das gab es noch nie in meiner Karriere", sagt Raum, der entsprechend auf eine Nominierung gehofft hatte. Die gab es dann auch später noch, aber nur da Robin Gosens passen musste. Am Telefon und während des Lehrgangs habe er ausführlich mit Nagelsmann gesprochen und erhofft sich nun mit Blick auf die Heim-EM im Sommer noch mehr Einsatzzeit im DFB-Team. Er könne nur "Gas geben" und sich weiter präsentieren. Die Entscheidung treffen dann andere: "Es wäre ein Riesentraum, mein zweites großes Turnier zu spielen."

David Raum bestritt bisher 19 Spiele für die A-Nationalmannschaft und hofft, dass zur EM weitere dazukommen.

