Prominente Unterstützung Rammstein-Sänger Till Lindemann sponsert Trikots von Suhler Fußballjugend

Normalerweise werden die Trikots von Fußball-Jugendmannschaften nicht von Rockstars gesponsert. In Suhl ist das anders: Das Team der C-Jugend konnte den umstrittenen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann gewinnen.

Von Bettina Ehrlich, MDR THÜRINGEN

Die einen haben - wenn es gut läuft - den örtlichen Discounter oder Autozulieferer auf ihren Trikots als Sponsor stehen. Bei der C-Jugend des FSV Suhl-Goldlauter prangt ab sofort Rammstein-Frontmann Till Lindemann auf der Brust. "Das ist kein Fake", lacht der Vereinsvorsitzende Dieter Lämmerzahl. Er freut sich diebisch, was dem kleinen Verein da gelungen ist. "Till Lindemann steckt wirklich dahinter!", betont er noch einmal.

Spieler-Papa fädelte Deal mit Rammstein-Frontmann ein

Zu verdanken ist das außergewöhnliche Sponsoring Alexander Becker. Der lebt seit fast 15 Jahren in Suhl. Er arbeitet in der Musikbranche und war eigenen Angaben zufolge mit Till Lindemann und Rammstein schon mehrfach auf Tour.

Beckers Sohn Richard spielt für sein Leben gern Fußball und hat mit dem FSV Suhl-Goldlauter einen "super tollen Verein" gefunden, findet der Vater. "Hier ist alle so familiär, jeder hilft." Auf dem Fußballplatz werde so gut wie alles selbst gemacht.

Mehr als 100 Jugendliche trainieren in Suhl

Laut Lämmerzähl hat der FSV Suhl-Goldlauter gerade in der Jugendarbeit einen großen Sprung nach vorn gemacht. "Wir haben sechs Nachwuchsmannschaften und sind jetzt bei etwa 110 Jugendlichen, die bei uns trainieren", so Lämmerzahl. Auch die C-Jugend habe sich sportlich und personell super entwickelt. Die Mannschaft ist jetzt 20 Spieler stark. Das hat den FSV aber vor ein Problem gestellt.

"Das ist für unseren kleinen Verein eine ganze Menge und nun hat die Ausrüstung nicht mehr gereicht." 20 Trikots mit Hosen, Stutzen und allem Drum und Dran, da sei man schnell bei 1.500 Euro.

Lindemann "sofort dabei" - Trikot-Verkauf geplant

Musikmanager Alexander Becker hat seine Kontakte bemüht und Till Lindemann per Telefon-Messenger um Hilfe gebeten. "Er war sofort dabei", so Becker. Dass der berühmte Sänger jemals in Suhl am Spielfeldrand auftaucht, glaubt hier keiner. "Till bekommt ein von allen Spielern signiertes Trikot und ein Mannschaftsfoto. Sonst gibt er Autogramme, dieses Mal bekommt er eins", grinst Becker. Eine limitierte Auflage der Lindemann-Trikots soll verkauft werden. "Damit wird die Mannschaftskasse aufgebessert."

Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein

Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt

Vor gut einem Jahr hatte die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den umstrittenen Sänger Lindemann eingestellt. Ihm waren sexuelle Übergriffe und die Abgabe von Betäubungsmitteln vorgeworfen worden. Die Auswertung der Beweise, so die Ermittler, hätten jedoch keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben.

MDR (dst)