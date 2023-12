"Sport im Osten" | Podcast "Profisport ade – jetzt Plan B": Wieland Schmidt zu Gast im "SpiO"-Podcast Stand: 23.12.2023 06:30 Uhr

In unserem "Sport im Osten"-Podcast "Profisport ade – jetzt Plan B" besuchen wir ehemalige erfolgreiche Profisportlerinnen und -sportler und reden über das, was nach dem Sport kam und welchen Weg sie gegangen sind, um auch im Leben außerhalb des Profisportalltags ihr Glück zu finden. Natürlich werfen wir auch einen Blick zurück auf die Sportkarriere und befragen ausgewählte Wegbegleiter. In Folge 15 ist Wieland Schmidt zu Gast.

Er sieht aus wie ein Mitfünfziger, aber er begeht doch schon seinen Siebzigsten! Wieland Schmidt, Handball-Legende vom SC Magdeburg, feiert am 23. Dezember Geburtstag. Er ist fit wie eh und je und trainiert sogar noch die Torwartfrauen des HC Leipzig. Der Jubilar erzählt von den historischen Ereignissen - wie den Goldmedaillengewinn bei den Olympischen Spielen 1980 mit der DDR in Moskau gegen den großen Favoriten Sowjetunion - als sei es gestern gewesen.

Auch jenseits der Grenze ein Star

Nach dem Mauerfall ging Wieland Schmidt in den Westen. "Bei meinem ersten Spiel in Hameln wollten mich so viele Menschen sehen. Die haben gar nicht alle in die Halle gepasst", erinnert er sich. Auch von der Zeit nach dem Leistungssport kann der ehemalige Weltklassetorwart berichten. Seinen Geburtstag feiert der gebürtige Magdeburger übrigens im Harz, im Kreise seiner Familie. Und wer weitere Geschichten aus der Historie der heute in Leipzig lebenden Handball-Legende hören will, der sollte sich den Podcast nicht entgehen lassen.

