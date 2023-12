Basketball | DBBL (F) Positiver Jahresabschluss für den GISA Lions MBC Stand: 30.12.2023 23:00 Uhr

Der GISA Lions MBC hat am letzte Spieltag des Jahres einen beeindruckenden 81:70 (36:35)-Auswärtserfolg bei den Saarlouis Royals erkämpfz. Mit einer Bilanz von nun 7:6 Siegen festigten die Hallenserinnen am 13. Spieltag der Toyota DBBL den sechsten Tabellenplatz und entschieden nach dem 70:78 im Hinspiel den direkten Vergleich gegen die momentan achtplatzierten Saarländerinnen (5:8 Siege) für sich.

umkämpfte Halbzeit

13-mal wechselte in der ersten Hälfte die Führung. Die Löwinnen konnten sich schnell auf 14:7 absetzen, gerieten aber nach einer Schwächephase mit viereinhalb Minuten ohne Korberfolg mit 14:18 in Rückstand. Vor allem Bundesliga-Topscorerin Destiny Littleton, die 18 ihrer insgesamt 20 Punkte vor Seitenwechsel erzielte, bekamen sie nicht unter Kontrolle. Nach einem Buzzer-Beater von Sabrina Haines ging es mit einer knappen 36:35-Führung in die Halbzeitpause.

Schlussspurt sorgt für klare Verhältnisse

Nach Seitenwechsel setzten sich die Hallenserinnen zweimal ab: In der 24. Minute auf 48:38, doch Saarlouis kam bis Viertelende (58:54) wieder auf vier Zähler heran. Und in der 34. Minute auf 70:58, doch erneut schmolz der Vorsprung auf vier Zähler (70:66) zusammen. Taylor Robertson mit einem Dreier zum 73:66, Courtney Warley mit einem Korbleger zum 75:68, beide auf Vorlage von Joyce Cousseins-Smith, und dann die Kapitänin höchstpersönlich mit einem Dreier zum 79:68 stellten den verdienten Sieg sicher.

Headcoach Timur Topla war nach dem Spiel in Saarlouis vollauf zufrieden mit seinem Team: „Das war ein Klasse Spiel der Mädels. Saarlouis hat alles versucht mit verschiedenen Verteidigungsformen. Doch wir haben in der Offensive immer eine Lösung gefunden. In der Defensive haben wir Destiny Littleton, die uns in der ersten Halbzeit große Probleme gemacht hat, nach Seitenwechsel gut kontrolliert. Als es darauf ankam, haben wir als Team sehr gut funktioniert.“

MBC-Headcoach Timur Topal war hochzufrieden mit dem Jahresabschluss.

