Basketball | BBL Pleite in Würzburg - Syntainics MBC kassieren Dämpfer Stand: 21.12.2024 23:22 Uhr

Weißenfels unterliegt in Würzburg nach einem intensiven Kampf. Die Franken legten im dritten Viertel mit einem 14:0-Lauf den Grundstein für den Sieg und hatten zudem klare Vorteile unter den Brettern.

Die Basketballer des Syntainics MBC haben im Kampf um die Playoff-Plätze einen Rückschlag erlitten. Die Weißenfelser unterlagen in ihrem Gastspiel bei den Würzburg Baskets mit 76:86 (38:39).

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Zachary Seljaas (20 Punkte) und Jhivvan Jackson (15 Punkte). Bei den Gästen waren Tyren Johnson und Michael Devoe mit jeweils 15 Punkten die besten Werfer.

Tyren Johnson (Syntainics MBC, 2) gegen Zachary Seljaas (Wuerzburg Baskets, 1)

Entscheidender Run zum Ende des dritten Viertels

Im ersten Durchgang war es eine sehr ausgeglichene Angelegenheit zwischen den beiden Rivalen, die Führung wechselte hin und her und so ging es für den MBC mit einem knappen Rückstand in die Pause. In einem fahrigen und ruppigen dritten Viertel ließen sich die Mitteldeutschen zunächst nicht aus der Ruhe bringen und lagen in der 27. Minute mit 56:50 vorn. Doch mit einem 14:0-Lauf auf 64:50 (30.) wendeten die Hausherren das Blatt. Näher als bis auf zwei Punkte kamen die Weißenfelser anschließend nicht mehr heran.

Shooting Guard Spencer Reaves, in diesem Jahr mit 14,6 Punkten pro Spiel der Topscorer des MBC, konnte dem Spiel diesmal nicht seinen Stempel aufdrücken. Am Ende standen für ihn lediglich sechs Punkte bei fünf Wurfversuchen im Boxscore, ergänzt durch zwei Rebounds und immerhin sechs Assists.

dpa/spio

dh/dpa