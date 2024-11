Fußball | Regionalliga Platz gesperrt - Chemnitzer FC hat am Wochenende spielfrei Stand: 29.11.2024 10:51 Uhr

Der Herbst ist da und mit ihm die ersten Spielabsagen. Nachdem die Partie der VSG Altglienicke bereits gestrichen wurde, fällt nun auch das für Sonntag geplante Spiel des Chemnitzer FC bei Viktoria Berlin aus.

Der Chemnitzer FC hat unfreiwillig ein freies Wochenende. Wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Freitag (29.11.2024) mitteilte, fällt das für Sonntag geplante Regionalligaspiel der Himmelblauen bei Viktoria Berlin aus. Grund sei, dass der Platz im Stadion Lichterfelde nicht bespielbar ist.

Die Spielabsage kommt für das Team von Trainer Benjamin Duda zu einer Unzeit. Mit dem 1:0 vergangene Woche gegen den FC Eilenburg hatten die Chemnitzer den dritten Dreier in Folge eingefahren und sind in der Tabelle auf den zwölften Platz geklettert. Wann das Spiel bei Viktoria nachgeholt wird, ist noch offen. Der CFC hat noch zwei Spiele bis zur Winterpause zu absolvieren. Am 7. Dezember gastieren die Chemnitzer beim Halleschen FC (16 Uhr live im TV und Stream). Und eine Woche später am 14. Dezember empfangen die Sachsen die U23 von Hertha BSC.

