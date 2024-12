Reitsport | Partner Pferd "Partner Pferd" will auch 2025 wieder zehntausende Reitsport-Enthusiasten nach Leipzig locken Stand: 10.12.2024 13:11 Uhr

Bereits zum 27. Mal ist Leipzig Schauplatz der Pferdesport-Veranstaltung "Partner Pferd". Auch in 2025 setzten die Veranstalter auf die bewährte Mischung aus Sport und Messe.

Springreiten der Extraklasse und spannende Rennen mit den Vierspännern: All das wird es auch vom 16. bis 19. Januar 2025 wieder bei der "Partner Pferd" zu erleben geben. Dazu bieten die Veranstalter neben den sportlichen Highlights wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Messeständen und Erlebnissen für Groß und Klein.

Erstmal ein X-Trail auf der "Partner Pferd"

"Das Leipzig eine Messe- und Sportstadt ist, drückt sich wirklich in dieser Veranstaltung aus", erklärte Martin Buhl-Wagner, der Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH auf einer Pressekonferenz am Dienstag (10. Dezember 2024). Über 250 Aussteller werden wieder dabei sein. "Das ist in der heutigen Zeit auch nicht ganz üblich", so Buhl-Wagner. Das Messegeschäft habe sich verändert, Menschen und Veranstalter würden viel bewusster auswählen, zu welchen Veranstaltungen sie gehen. Erstmals werde es einen X-Trail geben, ein künstlich nachgebautes natürliches Gelände auf über 300 Quadratmetern, auf dem die Pferde sich bewegen können.

"Es ist diese großartige Mischung aus Spitzensport mit seinen Weltcups, dem Nachwuchs sowie Breitensport, und ein Super-Event für die Menschen hier in der Region. Wenn es die Partner Pferd nicht geben würde, man müsste sie erfinden", sagte Dr. Harald Langenfeld, der Vorstandsvorsitzender des langjährigen Sponsors Sparkasse Leipzig.

Kein Grund für Veränderungen

Dass sich die "Partner Pferd" in ihrem Konzept bewährt habe, hätten die letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt, ist sich Veranstalter Volker Wulff sicher: "Es gibt aktuell nicht viel Bedarf, Veränderungen vorzunehmen. Getreu diesem Motto werden wir eine Veranstaltung mit dem gleichen Gerüst wie in den Vorjahren haben." Die Rahmenbedingungen seien die Gleichen, aber der Inhalt mit seinen Protagonisten verändere sich, betonte Wulff. So biete auch diese "Partner Pferd" wieder etwas Neues.

Von Donnerstag bis Sonntag werden die Hallen geöffnet. Los geht es mit regionalen Prüfungen und Amateuren. Am Freitag finden mit den Qualifikationen für den Springreit- und Fahrer-Weltcup die ersten Highlights statt. Am Samstag gibt es neben dem Championat von Leipzig wieder den "Goldenen Sattel". Dort dürfen sich ausgewählte Nachwuchsreiter dem großen Publikum präsentieren. Den Abschluss am Sonntag bilden neben weiteren Nachwuchswettbewerben die beiden Weltcups.

Deutsche Springreiter wollen über Leipzig nach Basel

Leipzig ist die elfte von 14 Weltcup-Stationen bei den Springreitern in dieser Saison. Das große Finale findet Anfang April im schweizerischen Basel statt. Dort will auch Max Kühner an den Start gehen, dafür muss er aber noch ein paar Punkte in der Rangliste sammeln. "Spätestens in Leipzig hätte ich gerne die 40 Punkte voll", erklärte er am Dienstag. Mit dieser Marke hatte man in den letzten Jahren seinen Platz in der Saisonendveranstaltung sicher. Abhängig von seinen Punkten zuvor will er sich dann kurzfristig für sein Pferd entscheiden, um auch jüngeren Tieren die Möglichkeit zu geben, sich in den schwereren Parcours zu beweisen.

2015: Der Springreiter Hans-Dieter Dreher jubelt auf Embassy II über seinen Sieg in Leipzig.

Ähnlich geht es auch Hans-Dieter Dreher, der aktuell bei 31 Punkten steht. Wie es sich anfühlt, in Leipzig zu gewinnen, weiß er noch aus dem Jahr 2015, als er mit Embassy II den Großen Preis gewann. "Das war einer unserer schönsten Erfolge, ein wahnsinniges Stechen. Das Publikum war gigantisch. Auch letztes Jahr war ich knapp dran, leider hatte ich einen kleinen Fehler, sonst hätte es noch einmal geklappt. Dann versuchen wir es dieses Jahr eben wieder", kündigte der 52-Jährige an.

SpiO