Fußball | 3. Liga Omar Sijaric bleibt Erzgebirge Aue erhalten Stand: 21.01.2024 14:44 Uhr

Nach 21 Spieltagen hat Omar Sijaric die vertraglich festgelegten 19 Einsätze bei Erzgebirge Aue bereits absolviert und erhält somit automatisch eine Vertragsverlängerung. Nach überstandener Krebserkrankung hatte sich der Rechtsaußen zurückgekämpft und ist aktuell bei den Veilchen kaum wegzudenken.

Omar Sijaric bleibt ein weiteres Jahr beim FC Erzgebirge Aue. Am Sonntag (21.01.2024) teilte der Fußball-Drittligist mit, dass sich der Vertrag des Offensivspielers bereits durch den Einsatz beim 2:1 am Freitag gegen Rot-Weiss Essen verlängert hatte. Sijaric krönte seinen 19. Einsatz in dieser Spielzeit mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1.

"Das war super von Omar, da hat er all seine Stärken ausgespielt", lobte Matchwinner Mirnes Pepic seinen jungen Kollegen nach Abpfiff für dessen Vorarbeit zum 1:1. Überhaupt ist Sijaric In der laufenden Saison kaum aus der Mannschaft wegzudenken. Insgesamt bestritt er bisher 63 Spiele für die Veilchen, in der laufenden Saison gehörte er 14 Mal zur Startelf.

Nach Krebsdiagnose zurückgekämpft

Der 22-Jährige war im Juli 2021 von Türkgücü München nach Aue gewechselt. In der 2. Bundesliga kam er regelmäßig zum Einsatz, ehe ihn eine Hodenkrebs-Erkrankung im Dezember 2021 lange außer Gefecht setzte. Im September 2022 feierte Sijaric nach Chemotherapie, Bestrahlung und Operation sein Comeback und hat sich seitdem als Stammkraft etabliert.

red/dpa