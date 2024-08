21. Internationaler Werfertag Olympia- Medaillengewinner aus Paris in Thum am Start Stand: 15.08.2024 11:49 Uhr

Nach Olympia ist vor den Meetings. Die Athleten, die bei den Sommerspielen in Paris für Begeisterung gesorgt haben, gehen nun wieder in nicht-olympischen Wettkämpfen an den Start. So auch beim Werfertag in Thum. SPORT IM OSTEN ist per Livestream dabei.

Das beste Olympia-Finale aller Zeiten im Diskuswerfen, mit dem Sensationssieger Roje Sona aus Jamaika (70 Meter), hallt immer noch nach. Doch für viele Olympia-Athleten heißt es inzwischen schon wieder: Meeting-Alltag. So auch für die Olympia-2024-Teilnehmer der Spezialdisziplinen Kugelstoßen, Speerwerfen und eben Diskuswerfen.

Zweimal Olympia-Bronze in Thum

16 von ihnen gehen nach Angaben von Meetingchef Sven Lang am Freitag (16. August 2024) beim 21. Internationalen Thumer Werfertag an den Start. Darunter ist Clemens Prüfer, der im Diskus-Finale mit 67,41 Metern einen guten sechsten Platz belegte.

Clemens Prüfer ist nach dem denkwürdigen Diskus-Finale in Paris auch in Thum am Start. (Archiv)

Neben Prüfer konnte Sven Lang, der auch Bundestrainer der deutschen Werfer und Stoßer ist, weitere Olympia-Teilnehmer für Thum gewinnen. Die ganz großen Namen sind dieses Mal nicht dabei, aber mit Rajindra Campbell (JAM), der im Kugelstoßen mit 22,15 Metern Bronze holte, und Nikola Ogrodnikova (CZE), die im Speerwerfen mit 63,68 Metern Dritte wurde, gehören aktuelle Medaillen-Gewinner von Paris zum Starterfeld.

Gelingt Mitton die Trendwende?

Auch der Auftritt von Sarah Mitton (CAN) beim Kugelstoßen wird mit Spannung erwartet. Die Hallenweltmeisterin dieses Jahres erwischte als Final-Letzte eine rabenschwarzen Olympia-Wettkampf in Paris und hat in Thum sicher etwas gutzumachen.

SPORT IM OSTEN überträgt den Werfertag am Freitag ab 18 Uhr im Livestream.

Zeitplan des Werfertages

15:15 Uhr Diskuswerfen WJU20, MJU20

16:15 Uhr Speerwerfen Frauen

17:00 Uhr Kugelstoßen WJU20, MJU20

18:05 Uhr Diskuswerfen Frauen

19:00 Uhr Kugelstoßen Frauen

19:45 Uhr Diskuswerfen Männer

20:35 Uhr Kugelstoßen Männer

Meeting-Rekorde

Kugelstoßen Männer: 22.15 m, Tom Walsh (NZL/2019)

Kugelstoßen Frauen: 20.45 m, Valerie Adams (NZL/2009)

Speerwerfen Männer: 93.88 m, Johannes Vetter (GER/2017)

Speerwerfen Frauen: 65.07 m, Christin Hussong (GER/2018)

Diskuswerfen Männer: 66.67 m, Daniel Jasinski (GER/2021)

Diskuswerfen Frauen: 68.62 m, Valarie Allman (USA/2023)

Hammerwerfen Männer: 79.50 m, Markus Esser (GER/2006)

Hammerwerfen Frauen: 76.09 m, Betty Heidler (GER/2006)

