Fußball | Regionalliga Nur Remis beim BAK: Meuselwitz verpasst Sieg trotz zahlreicher Chancen Stand: 21.10.2023 15:22 Uhr

Der ZFC Meuselwitz ist beim Berliner AK nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Nach frühem Rückstand durch einen Elfmeter kamen die Rot-Weißen - ebenfalls durch einen Strafstoß - zurück, durften trotz vieler Chancen letztlich aber kein zweites Mal jubeln.

Im Vergleich zum vergangenen Ligaspiel gegen Chemie Leipzig baute ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold seine Anfangsformation auf zwei Positionen um: Nils Miatke begann anstelle des gelbgesperrten Felix Rehder, außerdem startete der erst 20-jährige Till Jacobi für Luca Bürger.

Elfmeter bricht guten ZFC-Start

Die Partie begann verhalten, beide Teams waren zunächst um Ballkontrolle bemüht. Nach zehn Minuten ging es dann allerdings mal richtig schnell: Einen langen Ball konnte ZFC-Stürmer Andy Trübenbach glänzend verarbeiten, sein nachfolgender Schuss küsste den Pfosten. Der Ball war noch heiß und gelangte über Umwege zu Till Jacobi, dessen gefährlicher Abschluss von den Berlinern aber im Verbund von der Linie gekratzt wurde (10.).

Meuselwitz war zu diesem Zeitpunkt gut im Spiel, musste kurz darauf allerdings erstmal tief durchatmen: In Spielminute 19 entschied Schiedsrichterin Miriam Schwermer nach einem Zupfer von Andy Trübenbach gegen Felix Pilger auf Elfmeter für die Hausherren. Cihan Ucar ließ sich die Chance nicht nehmen, verlud Lukas Sedlak und traf zum etwas glücklichen 1:0 für den BAK. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Florian Hansch die dicke Chance zum Ausgleich - nach einem Eckball setzte er den Ball aus kürzester Distanz jedoch drüber (45.+2). So blieb es vorerst beim Rückstand.

Jubelt nach seinem verwandelten Elfmeter: Berlins Cihan Ucar

Meuselwitz kommt zurück und drückt

Der ZFC hatte sich für die zweite Hälfte etwas vorgenommen und begann direkt druckvoll: Florian Hansch tauchte drei Minuten nach Wiederanpfiff nach toller Vorlage von Andy Trübenbach allein vor BAK-Keeper Luis Zwick auf, fand in eben jenem aber seinen Meister (48.). Nur fünf Minuten später gab es einen erneuten Elfmeterpfiff - diesmal für Meuselwitz. Nicolo Avellino hatte Dominik Bock im Laufduell zu Boden gebracht. Folgerichtig gab es auch in dieser Situation Strafstoß. Der bis dahin unglückliche Florian Hansch trat an und versenkte eiskalt zum 1:1-Ausgleich (54.).

Mit dem eigenen Tor im Rücken drängte Meuselwitz den Berliner AK immer tiefer in die eigene Hälfte und spielte sich einige Chancen heraus. Zunächst war es Michel Ulrich, dem der Ball in höchster Not noch vom Fuß gespitzelt wurde (62.), dann fand Hansch mit seiner scharfen Hereingabe keinen Mitspieler (69.). Die größte Möglichkeit zur Führung hatte zehn Minuten vor dem Abpfiff Dominik Bock, der einen Freistoß aus guter Position über die Mauer zirkelte, aber am stark parierenden Luis Zwick scheiterte (80.).

Kein Happy-End für den ZFC

Sowohl die Hausherren als auch die Gäste wechselten daraufhin kräftig durch - unter anderem der eingewechselte Luis Fischer gab aus gut 20 Metern nochmal einen Schuss auf das Berliner Tor ab, der aber über die Querlatte flog (87.). Der BAK hingegen beschränkte sich bis auf einige wenige Vorstöße auf das Verteidigen - und kam damit letztlich auch durch. Trotz großer Bemühungen sollte dem ZFC Meuselwitz der Siegtreffer nicht mehr gelingen, es blieb beim 1:1-Unentschieden.

pti