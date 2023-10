Eishockey | DEL2 Nur die Lausitzer Füchse jubeln Stand: 06.10.2023 23:30 Uhr

Niederlagen gab es am Freitagabend für die sächsischen EIshockey-Zweitligisten aus Dresden und Crimmitschau. Den Lausitzer Füchsen gelang dagegen ein Auswärtserfolg.

Füchse mit Überraschung in Krefeld

Die Lausitzer Füchse haben am Freitag für eine Überraschung gesorgt und die Pinguine in Krefeld mit 1:0 besiegen können. Nach einem schwachen ersten Drittel ohne viele Chancen schafften es die Pinguine im zweiten Drittel nicht, ihre Überzahl in ein Tor umzumünzen. Schließlich war es Anders, der vier Minuten vor Schluss mit einem Rückhandschuss zum Sieg einnetzte. Zwei starke Goalies sorgten dafür, dass es das einzige Tor des Abends blieb.

Dresden verliert erneut

Die Dresdner Eislöwen haben die zweite Niederlage in Folge kassiert. Gegen den EHC Freiburg haben die Elbestädter mit 2:3 (0:1/2:1/0:1) verloren. Jesse Roach brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung. Dresden glich im Mitteldrittel durch Niklas Postel aus (27.), Tomas Anders brachte die Hausherren in doppelter Überzahl in Führung (31.). Doch die hielt nicht lange. Erneut traf Roach für Freiburg, diesmal im Powerplay (34.). Ausgeglichen ging es in den Schlussabschnitt. Und aus dem gingen die Badener als Sieger hervor. Roachs dritter Treffer in der 55. Minute bescherte den Eislöwen die Niederlage.

Eispiraten verlieren nach 2:0-Führung

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Auswärtspartie bei den Starbulls Rosenheim mit 3:6 verloren. Die Westsachsen, die frühzeitig mit 2:0 in Führung gehen konnten, rutschten durch die zweite Niederlage in Folge auf den vierten Platz ab. Max Balisum und Sören Sturm trafen für die Eispiraten. Rosenheim glich aber noch im ersten Drittel aus. Die Gastgeber wurden im Mittelabschnitt stärker, gingen in Überzahl in Führung. Die Westsachsen rannten nun an, die Starbulls nutzten die Räume und zogen auf 5:2 (51.) davon. Damit war die Partie entschieden.

red