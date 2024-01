Eishockey | DEL2 Null, ein und drei Punkte für Sachsen-Teams Stand: 03.01.2024 00:37 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben zum Jahresauftakt in Selb für eine kleine Überraschung gesorgt. Den Lausitzer Füchsen gelang das gegen Kaufbeuren nicht, aber immerhin schnupperten sie an einem Sieg. Komplett leer ausgegangen sind derweil die Eispiraten Crimmitschau gegen Krefeld.

Eislöwen überraschen in Selb

Neues Jahr - neues Glück: Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die im Tabellenkeller steckenden Dresdner Eislöwen den VER Selb mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) bezwungen. In der Partie dominierten Kampf und Krampf. Dabei machten aber die Eislöwen die bessere Figur und gingen durch Dani Bindels (6./26.) verdient mit 2:0 in Führung. Im letzten Drittel kam Selb zwar zum Anschlusstor (45.), verdaddelte aber kurz darauf den Puck, was Johan Porsberger ausnutzte (50.). Kurios war Dresdens 4:1 in Unterzahl, ein Befreiungsschlag von David Suvanto, der von der Bande ins Tor ging (58.).

Dani Bindels traf doppelt (Archivbild)

Füchse unterliegen Penalty-Spezialisten

Die Lausitzer Füchse haben sich dem Tabellen-2. Kaufbeuren mit 2:3 n.P. geschlagen geben müssen. Die Bayern hatten sich bereits im Spiel zuvor gegen Ravensburg im Penaltyschießen durchgesetzt. Weißwasser begann die Partie vor 2.590 Zuschauern gut, vergab aber viele Chancen. Der ESV war effizienter und nutzte die erste Überzahl (18.). Im 2. Drittel legten die Füchse zu und kamen durch Lane Scheidl zum Ausgleich (24.) und im Schlussdrittel sogar zum schnellen und stark herausgespielten 2:1 in Überzahl (41.). Danach wurde es hitzig. Und es kam die Zeit von Kaufbeurens Thomas Heigl, der das 2:2 (54.) erzielte und im Penaltyschießen doppelt erfolgreich war. Weißwasser hingegen traf im Shootout zwei Mal den Pfosten.

Logo Lausitzer Füchse

Eispiraten früh auf Verliererstraße

Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einer herben 2:5-Niederlage (0:1, 1:4, 1:0) gegen die Krefeld Pinguine ins neue Jahr gestartet. Die Sachsen begannen mit guten Chancen, die aber vergeben wurden. Auch eine 5-Minuten-Überzahl blieb ungenutzt. Da stand es aber schon 0:1 (7.). Richtig derb wurde es im 2. Drittel, wo die Gäste vorzeitig alles klar machten (23./24./31.) und nur 51 s nach Ladislav Zigmunds 1:4 (33.) per Konter sofort nachlegten. Allerdings: Die Moral bei den Eispiraten stimmte, sie gaben sich nie auf. Und so gelang Thomas Reichel wenigstens noch Crimmitschaus 100. Saisontor (52.).

Alexander Ruuttu (2.v.l.) erzielt 1:0 für Krefeld.

Red.