Basketball | BBL Niners vs. MBC – Zeit für eine Wachablösung? Stand: 29.12.2024 15:36 Uhr

Seit dem BBL-Aufstieg der Niners haben die Chemnitzer jedes Spiel gegen den Syntainics MBC gewonnen. Und dazu jedes Jahr in der Tabelle besser abgeschnitten. Nun könnte sich das Blatt drehen. Die Weißenfelser reisen selbstbewusst zum Ostduell an. Lange Negativserien sollen reißen: Für Weißenfels gegen Chemnitz. Und für die Niners im Monat Dezember.

Können die Niners Chemnitz den Negativtrend stoppen? Kann der Syntainics MBC den Aufwärtstrend fortsetzen und auf die Playoff-Plätze zurückkehren? Die Antwort gibt es am Montag (30. Dezember 2024, 20 Uhr - im Ticker und komplett live hören in der Sport-im-Osten-App) im direkten Duell der beiden Ostklubs. Im letzten Spiel des Jahres treffen beide in einem brisanten Derby aufeinander.

MBC selbstbewusst: "Es ist an der Zeit"

Für die Weißenfelser soll eine schwarze Serie von zuletzt acht Niederlagen in acht Spielen gegen Chemnitz reißen. "Es ist lange her, dass wir Chemnitz besiegt haben", weiß auch MBC-Center John Bryant. Der 2,1-Meter-Mann spielt seit 2022 in Weißenfels. Er selbst durfte noch nie gegen Chemnitz jubeln. Der letzte MBC-Sieg stammt noch aus der ProA und ist fast acht Jahre her, im März 2017 gewannen die "Wölfe". Doch Bryant ist auch sicher: "Jetzt ist es an der Zeit. Mit diesem Team können wir gewinnen."

Der neue MBC-Trainer Janis Gailitis.

Und auch MBC-Shooting Guard Michael Devoe ist zuversichtlich, dass der MBC ausgerechnet in Chemnitz und bei den heimstarken Niners gewinnen kann: "Unser Selbstbewusstsein ist sehr gut. Wir sind schwer zu besiegen", weiß der 25-jährige US-Amerikaner. "Wenn wir auf unsere Energie kommen und gut zusammenspielen, erwartet ich viel von uns."

Der Tabellensiebte aus Weißenfels reist mit der drittbesten Offensive der Liga, der zweitbesten Drei-Punkte-Quote, der drittbesten Freiwurfquote und der drittbesten Gesamt-Effizienz nach Chemnitz. Von den Top 7 ließ das Team von MBC-Coach Janis Gailitis aber auch die meisten Körbe zu.

Niners: Noch kein Sieg im Dezember

Die Niners haben dagegen im Dezember wettbewerbsübergreifend kein Pflichtspiel gewonnen. Am Selbstvertrauen des sonst so begeisternd aufspielenden Teams von Chemnitz-Coach Rodrigo Pastore dürfte dabei vor allem die Art und Weise der Niederlagen knabbern. Denn die waren entweder demütigend wie beim 88:123-Debakel gegen die Baskets Bonn oder knapp: zuletzt beim 80:81 in Bamberg reichte eine 76:70-Führung 80 Sekunden vor Schluss nicht zum Sieg.

Niners-Coach Rodrigo Pastore.

Hoffnung dürfte den Niners aber das dritte Viertel von Bamberg machen. Hier konnte das Pastore-Team sein gefürchtetes Team-Basketball entfalten. Zudem kommt mit dem Syntainics MBC eine Art Lieblingsgegner. Und die Niners können auf ihre Heimstärke setzen, in dieser Saison gingen zuhause erst zwei Spiele verloren.

Dirk Hofmeister