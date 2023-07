Basketball | BBL NINERS Chemnitz eröffnen Saison gegen Meister Ulm Stand: 04.07.2023 15:55 Uhr

Große Ehre für die NINERS Chemnitz: Die Sachsen dürfen in der kommenden Saison das Auftaktspiel beim amtierenden Meister bestreiten. Nicht minder leicht ist die Auftakthürde für den MBC.

Die NINERS Chemnitz treffen gleich im ersten Saisonspiel auf die beste Mannschaft der abgelaufenen Spielzeit. Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) am Dienstag (04.07.2023) verkündete, gastiert das Team von Rodrigo Pastore im Eröffnungsspiel bei ratiopharm Ulm. Tip-off zur neuen Saison ist am Mittwoch, den 27. September.

Auch der SYNTAINICS MBC hat direkt eine Hammeraufgabe vor der Brust, die Weißenfelser reisen zum amtierenden Pokalsieger FC Bayern München. Dieses Spiel findet zwei Tage nach dem Auftakt der Chemnitzer statt.

Pokal eine Woche früher

Bevor die 58. Spielzeit in der BBL startet, findet am Wochenende zuvor die vorgeschaltete Runde des modifizierten Pokal-Wettbewerbs statt. Dort treffen die Erstligaklubs, die in der Abschlusstabelle der Vorsaison die Plätze neun bis sechzehn belegten (darunter der MBC) auf die beiden letztplatzierten Bundesliga-Teams und die sechs bestplatzierten ProA-Mannschaften. Die Sieger der Duelle bekommen es im Achtelfinale mit den acht besten BBL-Klubs zu tun (darunter die NINERS).

Alle Bedingungen und Auflagen für Lizenzen erfüllt

Zudem teilte die BBL mit, dass die Lizenzierung für die Spielzeit 2023/24 abgeschlossen ist. Die fünf Vereine, denen die Lizenz im Mai mit einer auflösenden Bedingung oder Auflagen erteilt wurde, haben alle verlangten Nachweise termingerecht und vollumfänglich erbracht. Damit ist klar, dass die Spielzeit mit 18 Mannschaften über die Bühne gehen wird.

