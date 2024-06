Radsport | LOTTO Thüringen Ladies Tour Niederländerin Brand siegt im Sprint von Mühlhausen Stand: 28.06.2024 16:15 Uhr

Lucinda Brand hat die vierte Etappe der LOTTO Thüringen Ladies Tour gewonnen. Die 34-jährige Niederländerin siegte rund um Mühlhausen nach einem spannenden Finale.

Brand vom Team Lidl-Trek schob sich im Zielsprint auf den letzten Metern an ihrer Landsfrau Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) vorbei und holte den ersten Etappensieg für ihr Team. Dritte wurde in Mischa Bredewold (Team SD Worx) ebenfalls eine Niederländerin. Das Gelbe Trikot der Führenden bleibt weiter in der Hand der Belgierin Margot Vanpachtenbeke.

30 Kilometer vor dem Ziel setzten sich mit der Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram Racing) und Mijntje Geurts zwei Ausreißerinnen ab, doch die Niederländerin konnte das Tempo nicht mehr halten. Bei Kilometer 20 machte sich eine große Verfolgergruppe auf die Jagd nach der Polin und stellte sie 4,8 Kilometer vor der Ziellinie. Aus diesem Feld erfolgte auch der Zielsprint.

Riedmann: "Harter Tag mit vielen Bergen"

Linda Riedmann vom Team Germany konnte auf der 111,4 Kilometer langen hügeligen Etappe dieses Mal nicht in der Spitzengruppe mitfahren. Am Ende landete die 21-Jährige auf Platz 18. "Es war ein harter Tag mit vielen Bergen", sagte Riedmann SPORT IM OSTEN. "Ich merke die letzten Tage in den Beinen, das Einzelzeitfahren morgen wird nicht einfacher."

Während der 4. Etappe der Thüringen Ladies Tour machte das Peloton auch einen kurzen Abstecher nach Hessen.

5. Etappe: Zeitfahren in Altenburg

Die 36. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist zugleich die Olympia-Generalprobe. Das Highlight der Tour steht am Samstag mit dem Einzelzeitfahren über 30 km um Altenburg an. Die Strecke ist damit fast genauso lang wie in Paris. Auch das Höhenprofil wurde entsprechend angepasst.

"Wir werden dort einen Feinschliff von der absoluten Weltspitze sehen", versprach Renndirektorin Vera Hohlfeld. Am Sonntag steht zum Abschluss der Ladies Tour schließlich die 6. Etappe rund um Schmalkalden an.

SpiO/dpa