Fußball-EM in Leipzig News-Blog zur EM: Rund 35.000 kroatische und 15.000 italienische Fans in der Stadt Stand: 24.06.2024 16:42 Uhr

In Leipzig trifft heute Abend Kroatien auf Italien. Tausende Fans werden wieder beim Fanfest erwartet. Wir mischen uns unter die Fans in der Innenstadt und berichten live in unserem News-Blog.

Von Adam Beyer und Sandra Thiele, MDR SACHSEN

16:33 Uhr | Kroatische Fans in der Überzahl

Dass deutlich mehr kroatische Fans in der Stadt sind, sieht man gut in der Innenstadt von Leipzig. Bereits Stunden vor dem Anpfiff feiern sie auf Plätzen und in Kneipen der Stadt.

16:18 Uhr | Polizei "mit Argusaugen" vor Ort wegen Pyrotechnik

In der Stadt werden - nach Schätzungen der Polizei - bis zu 35.000 kroatische und rund 15.000 italienische Fans unterwegs sein. Ab etwa 17:30 Uhr wird er einen kroatischen Fan-Walk vom Leuschner-Platz zum Stadion geben. Die Polizei ist deswegen in erhöhter Alarmbereitschaft. Hintergrund seien die kroatischen Fans und ihre Rivalität zu den italienischen, so Polizeisprecher Olaf Hoppe. "Wobei ich betonen muss, (...) gibt es wohl einen kleinen Teil, den man eher den Gruppierungen zurechnen kann, von denen Gewalt ausgehen kann und um die müssen wir uns als Polizei speziell kümmern, damit der überwiegende Teil friedlich feiern kann," sagte Hoppe MDR SACHSEN. Die Anhänger der italienischen Mannschaft wollen nicht gemeinsam zum Stadion laufen. "Wir schauen mit Argusaugen drauf, weil gerade das Thema Pyrotechnik kein Spaß ist. Wenn man Bengalos in der Menschenmenge zündet, also bis zu mehrere hundert Grad heiße Feuer, da besteht natürlich Gefahr für Menschen, die sich im Umfeld aufhalten."

Bereits am Nachmittag beobachtet die Polizei das Geschehen in der Innenstadt.

15:25 Uhr | Sonderlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe

Alle im Umkreis des Stadions verkehrenden Linien der Leipziger Verkehrsbetriebe fahren heute im Zehn-Minuten-Takt. Zudem verstärken von 17:30 bis 21 Uhr die Veranstaltungslinien 51, 54, 56 sowie die verlängerte Linie 3 das Linienangebot zusätzlich: Die Sonderlinie 51 Richtung Wahren verbindet beispielsweise den P+R-Platz Agra mit dem Stadion. Nach Spielende wird auf allen relevanten Linien bis nach Mitternacht ein 15-Minuten-Takt angeboten.

14:45 Uhr | Sportliche Ehrengäste beim Fanfest

Auf dem Fanfest sind am Nachmittag Turnierdirektor Philipp Lahm und EM-Botschafterin Celia Sasic zu Gast. Der MDR überträgt im Livestream.

13:54 Uhr | Sperrkreis ab 16 Uhr

Rund um das Stadion Leipzig gibt es heute umfangreiche Sperrungen. Die Stadt Leipzig bittet darum, möglichst den öffentlichen Nahverkehr für die Anreise zur Fan Zone zu nutzen.



Fünf Stunden vor dem Anpfiff wird laut Stadt ein Sperrkreis eingerichtet. Dieser gesperrte Bereich umfasst neben dem Waldstraßenviertel nun auch das Wohngebiet zwischen Jahnallee und Käthe-Kollwitz-Straße sowie das Areal um die Sportwissenschaftliche Fakultät.

13:19 Uhr | Pyro verboten

Die Polizei Sachsen hat auf dem Kurznachrichtendienst X darauf hingewiesen, "dass jegliches Abbrennen von Pyrotechnik verboten und strafbar ist.

13:00 Uhr | Fan Zone öffnet

Die Fan Zone auf dem Augustusplatz ist am Montag von 13 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Dort findet das große Public Viewing statt. Auf zwei Bildschirmen mit 84 und 21 Quadratmetern Größe werden alle 51 Begegnungen EM live übertragen. Dabei können insgesamt bis zu 15.000 Fußballfans gemeinsam auf der Fan Zone Augustusplatz mitfiebern.

12:30 Uhr | Kroatien - Italien live aus Leipzig

Die Gastgeber-Stadt Leipzig bereitet sich auf einen heißen Fußballabend vor. Am Abend spielt in Gruppe B Kroatien gegen Italien. Die Fans beider Teams sind nicht ohne. Und bei einer Frau drehen alle durch.

MDR/dpa/SID/Reuters