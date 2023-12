Handball | DHB-Pokal Neuauflage des Vorjahresfinals – SC Magdeburg empfängt Rhein-Neckar Löwen im Viertelfinale Stand: 14.12.2023 13:24 Uhr

Um zum dritten Mal in Serie das Final Four zu erreichen, muss der SC Magdeburg im Viertelfinale des DHB-Pokals die Rhein-Neckar Löwen aus dem Weg räumen. Es ist die Neuauflage des dramatischen Vorjahresfinals.

Der SC Magdeburg bekommt es im Viertelfinale des DHB-Pokals in der heimischen Getec-Arena mit den Rhein-Neckar Löwen zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagmittag (14. Dezember) in Köln. "Losfee" Sören Steinhaus, U21-Handball-Weltmeister von Zweitligist Bayer Dormagen, zog den Kracher gleich als erste Partie der acht verbliebenen Kontrahenten.

SCM vs. Löwen – erste Kostprobe am Samstag

Magdeburg, das sich im K.o-Spiel am Mittwochabend souverän gegen Wetzlar durchgesetzt hatte, ist nach den Achtelfinalniederlagen von Leipzig und Eisenach der letzte noch im Wettbewerb vertretene mitteldeutsche Klub. In der vergangenen Saison hatte der SCM das Pokalfinale auf bittere Art und Weise nach Siebenmeterwerfen gegen die Löwen verloren.

Die Viertelfinalduelle werden am 3./4. Februar 2024 ausgetragen – wenige Tage nach Ende der im Januar anstehenden Europameisterschaft in Deutschland. Das traditionell in Köln ausgetragene Pokal-"Final Four" folgt dann Mitte April. Bereits an diesem Samstag (16. Dezember, 17:30 Uhr im SpiO-Liveticker) wird es eine erste Kostprobe geben, wenn das Wiegert-Team die Mannheimer in der Bundesliga zum ersten Duell in dieser Saison begrüßt.

