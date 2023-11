Handball | Bundesliga Negativserie geht weiter: ThSV Eisenach verliert auch gegen Wetzlar Stand: 10.11.2023 22:32 Uhr

Die Handballer vom ThSV Eisenach haben ihre vierte Niederlage in Folge einstecken müssen. Gegen den Tabellennachbarn HSG Wetzlar verloren die Wartburgstädter am Freitag in der Werner-Aßmann-Halle mit 23:27 (11:10).

Duell auf Augenhöhe

Vor 2.913 Zuschauern lieferte sich der Sechzehnte und der Siebzehnte der Tabelle ein zunächst genauso enges Spiel, wie die Tabellenpositionen es vermuten ließen. Dafür waren besonders die Torhüter beider Mannschaften verantwortlich, die beide mehr als ein Drittel der Bälle in der ersten Hälfte hielten. Mit einer knappen 11:10-Führung für die Gastgeber ging es in die Pause.

Wetzlar zieht nach der Pause davon

In der zweiten Hälfte ging es ähnlich ausgeglichen los (13:13/35.), bis die Gäste aus Wetzlar ab der 41. Minute fünf Tore in Folge erzielten und sich so einen Vorsprung erarbeiteten. In dieser Phase hatten die Thüringer immer wieder Probleme, Lücken am Kreis zu finden. Kurz vor Ende wurde die gestartete Aufholjagd der Wartburgstädter durch zwischenzeitlich drei Zeitstrafen gleichzeitig aufgehalten. Auch Keeper Matija Skipic konnte trotz seiner 15 Paraden die Niederlage nicht verhindern. Bester Werfer der Gastgeber war Manuel Zehnder (7).

Für Eisenach geht es am 19. November mit dem schweren Auswärtsspiel beim SC Magdeburg weiter.

