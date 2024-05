Schwimmen | Olympische Spiele DSV schlägt Team für Olympia vor - Märtens und Wellbrock Stand: 13.05.2024 18:12 Uhr

Der Deutsche Schwimm-Verband hat im Bereich Beckenschimmen 24 Athletinnen und Athleten für die Olympischen Spiele in Paris vorgeschlagen. Lukas Märtens und Florian Wellbrock vom SC Magdeburg gelten als aussichtsreichste Kandidaten auf Medaillen. Zudem steht das Team für die EM in Belgrad, die noch vor Olympia ansteht.

Der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli - 11. August) war vor zwei Wochen zu Ende gegangen - nun will der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) 24 Athletinnen und Athleten aus dem Bereich des Beckenschwimmens zur Nominierung vorschlagen. Das teilte der Verband am Montag (13. Mai 2024) nach den Abstimmungen im Nominierungsausschuss mit.

Märtens und Wellbrock Medaillenhoffnungen

Die Liste der Namen beinhaltet dabei keine Überraschungen: Alle Topschwimmerinnen und -schwimmer hatten die Olympianorm erfüllt und sich damit für eine Nominierung empfohlen. Unter anderen sollen Timo Sorgius und Marek Ulrich von der SSG Leipzig, Laura Riedemann vom SV Halle/Saale sowie Isabel Gose, Leonie Märtens, Lukas Märtens und Florian Wellbrock vom SC Magdeburg Teil des Aufgebots sein. Letztere, Märtens und Wellbrock, gelten als aussichtsreichste Medaillenkandidaten.

“Wir freuen uns, nach einer Qualifikation mit vielen Topleistungen, deutschen Rekorden und Bestzeiten eine schlagkräftige Besetzung für das Team Deutschland vorschlagen zu können und werden unseren Aktiven auf ihrem Weg nach Paris größtmögliche Unterstützung zukommen lassen”, wird DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann auf der verbandseigenen Website zitiert.

DSV- Nominierungsvorschlag für Paris 2024:

Männer:

Lukas Märtens (SC Magdeburg), Florian Wellbrock (SC Magdeburg), Timo Sorgius (SSG Leipzig), Marek Ulrich (SSG Leipzig), Luca Nik Armbruster (SG Neukölln Berlin), Ole Braunschweig (SG Neukölln Berlin), Cedric Büssing (SG Essen), Melvin Imoudu (Potsdamer SV), Oliver Klemet (SG Frankfurt), Lucas Matzerath (SG Frankfurt), Rafael Miroslaw (SG HT16 Hamburg), Sven Schwarz (Waspo 98 Hannover), Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg), Artem Selin (SC Wiesbaden 1911), Peter Varjasi (TB Erlangen 1888).

Frauen:

Isabel Gose (SC Magdeburg), Leonie Märtens (SC Magdeburg), Laura Riedemann (SV Halle/Saale), Anna Elendt (SG Frankfurt), Nina Holt (SG Mönchengladbach), Angelina Köhler (SG Neukölln Berlin), Nicole Maier (SG Gladbeck/Recklinghausen), Julia Mrozinski (ECW Eschborn), Nele Schulze (SG Neukölln Berlin).

Der DSV kann für die Olympischen Spiele nur Nominierungen vorschlagen, wer tatsächlich antritt entscheidet letzten Endes der Deutsche Olympische-Sportbund (DOSB). Das soll bis zum 4. Juni geschehen. Bevor die Spiele starten stehen zudem noch Höhentrainingslager in Spanien und in der Türkei an.

Auch EM-Team bekanntgegeben

Neben den Vorschlägen für Olympia veröffentlichte der DSV zudem das Team für die Europameisterschaft in Belgrad (17.-23. Juni). Auch hier gehen 24 Athletinnen und Athleten im Becken an den Start. David Thomasberger von der SSG Leipzig und Marius Zobel vom SC Magdeburg sind unter anderen dabei.

EM-Team 2024 im Beckenschwimmen:

Männer:

Luca Nik Armbruster (SG Neukölln Berlin), Jarno Bäschnitt (SG Ruhr), Christian Diener (Potsdamer SV), Noel de Geus (Eintracht Hildesheim), Ole Mats Eidam (Potsdamer SV), Melvin Imoudu (Potsdamer SV), Cornelius Jahn (Ahrensburger TSV 1874), Björn Kammann (AMTV-FTV Hamburg), Lucas Matzerath (SG Frankfurt), Philipp Peschke (SG Essen), Danny Schmidt (SG Frankfurt), Artem Selin (SC Wiesbaden 1911), David Thomasberger (SSG Leipzig), Peter Varjasi (TB Erlangen 1888), Finn Wendland (Waspo 98 Hannover), Martin Wrede (Waspo 98 Hannover), Marius Zobel (SC Magdeburg)



Frauen:

Jessica Felsner (SC Aqua Köln), Nina Sandrine Jazy (SG Essen), Leonie Kullmann (SG Neukölln Berlin), Nicole Maier (SG Gladbeck/Recklinghausen), Celine Rieder (Sport-Union Neckarsulm), Jeannette Spiwoks (SG Essen), Maya Werner (SV Nikar Heidelberg)

---

SID/npo