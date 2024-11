Fußball | 3. Liga Nächstes Spitzenspiel: Dresden hofft auf Steigerung in Sandhausen Stand: 29.11.2024 08:07 Uhr

Für Dynamo Dresden steht das nächste Spitzenspiel auf dem Programm: Am Samstag ist der Tabellendritte zu Gast beim Zweiten Sandhausen (live ab 14 Uhr bei SPORT IM OSTEN). Dabei feiert die SGD ein dreifaches Wiedersehen und braucht eine Steigerung zur Vorwoche.

Topspiel-Wochen für Dynamo Dresden: Nach dem Heimspiel gegen Saarbrücken geht es für den Tabellendritten am Samstag zum Zweiten Sandhausen. Zum Abschluss empfängt das Team von Thomas Stamm dann den aktuellen Vierten Arminia Bielefeld. Die ersten Fünf liegen in der Tabelle der 3. Liga dicht beisammen. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie in Sandhausen am Sonnabend live ab 14:00 Uhr.

Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm sagte: "Es ist ein Spitzenspiel gegen eine gute Mannschaft. Nach dem nicht zufriedenstellenden Heimspiel wird’s darum gehen, dass wir ein ausgeglichenes Spiel auf unsere Seite ziehen. Wir haben gegen Saarbrücken über 90 Minuten kein gutes Spiel gemacht, nicht wie wir es uns vorgenommen hatten." Erst ein Tor in der Nachspielzeit von Joker David Kubatta zum 1:1 rettete gegen die Saarländer einen Punkt.

Zwei Themen aus dieser Partie ging der Schweizer in der Vorbereitung an: Es bräuchte eine "andere Intensität, damit wir mehr in die Zweikämpfe kommen". Und wenn sein Team nicht die Ballkontrolle habe, dann müsse man "sauberer und zielstrebiger agieren". Stamm hofft in Sandhausen auf Griffigkeit und Vertikalität.

SGD ohne Quartett

Dabei muss er auf die drei Abwehrakteure Lars Bünning (5. Gelbe) und die angeschlagenen Claudio Kammerknecht und Paul Lehmann verzichten. Auch Shooting-Star Tony Menzel (Knieverletzung) fehlt.

Sandhausen mit Kreuzer, Lewald und Baumann

Sandhausen hat seit Sommer drei Ex-Dynamos in seinen Reihen: Innenverteidiger Jakob Lewald verpasste in den vergangenen Jahren als Stammspieler den Zweitliga-Aufstieg unter Markus Anfang, Mittelstürmer Dominic Baumann wurde bei den Schwarz-Gelben ausgebildet, Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer stieg mit der SGD zweimal auf.

Jakob Lewald (li.) war Stammspieler bei Dynamo.

Ristic: "Dresden ist das beste Team der Liga"

Neuer Trainer in Sandhausen ist Sreto Ristic, der in der vergangenen Saison noch beim Halleschen FC unter Vertrag stand. Auf die Dresdner hält er sehr große Stücke: "Dynamo Dresden ist unabhängig von der Tabellensituation das beste Team der Liga. Die Mannschaft ist in vielen Bilanzen weit oben, sie ist personell hervorragend besetzt und spielt intensiven Fußball. Dazu kommt, dass Dresden Ausfälle gut ersetzen kann."

2020 stieg Dynamo nach einem Erfolg in Sandhausen ab

Die Bilanz der Schwarz-Gelben gegen den SVS ist mäßig. In 22 Aufeinandertreffen setzte sich Dynamo nur fünf Mal durch. Der einzige Sieg am Hardtwald war ein bitterer: 2020 stieg Dynamo trotz eines 1:0 aus der 2. Bundesliga ab. Niklas Kreuzer gehörte damals zur Startelf.

2020 stieg Dynamo trotz eines 1:0-Sieges in Sandhausen aus der 2. Liga ab. Danach kniete Marco Hartmann enttäuscht am Boden.

spio