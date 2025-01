Rodeln | Weltcup Nächstes Podest für Degenhardt/Rosenthal in Altenberg Stand: 11.01.2025 11:33 Uhr

Für die deutschen Doppelsitzerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal hat es beim Heimweltcup in Altenberg erneut nicht zum Sieg gereicht. Dennoch stand am Ende das vierte Podest in dieser Saison zu Buche.

Die zweimaligen Doppelsitzer-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben bei Degenhardts Heimweltcup in Altenberg am Samstag (11. Januar) die nächste Podestplatzierung eingefahren.

Egle/Schulte erneut nicht zu schlagen

Das Duo landete hinter den amtierenden Weltmeisterinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte aus Österreich zum vierten Mal in der laufenden Rodel-Saison auf Rang zwei.

Auch in der Gesamtwertung sind Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) damit wieder Zweite hinter Egle/Kipp, die ihren vierten Weltcupsieg in Folge feierten. Die beiden Deutschen zogen an den US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan und Sophia Kirkby vorbei, die sich in Altenberg den dritten Platz sicherten.

Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Ilmenau/Bad Feilnbach) wurden Sechste, Elisa-Marie Storch und Pauline Patz (Suhl/Schmalkalden) landeten direkt dahinter.

SpiO/sid