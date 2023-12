Basketball | BBL Nächste Heimpleite: MBC gegen Meister Ulm chancenlos Stand: 29.12.2023 22:20 Uhr

Die Korbjäger vom Syntainics MBC haben vor eigenem Publikum weiterhin die Seuche an den Händen. Gegen Meister ratiopharm Ulm konnten die Weißenfelser erneut nichts reißen. Für das Team aus Sachsen-Anhalt ist es die fünfte Liga-Heimpleite in Folge.

Karim Jallow (l./Ulm) im Zweikampf mit dem Weißenfelser John Bryant (M.)

Die Basketballer vom Syntainics MBC haben zum Jahresabschluss durch ein 75:107 (39:60) gegen den amtierenden Deutschen Meister ratiopharm Ulm die nächste Niederlage einstecken müssen. Die Gastgeber warten somit seit nunmehr fünf Spieltagen auf einen Erfolg vor heimischem Publikum.

MBC von Beginn an auf verlorenem Posten

Den Grundstein für den nie gefährdeten Sieg legten die Ulmer bereits im ersten Viertel, indem sie die Weichen für die zwei Punkte stellten. Weißenfels führte dabei lediglich einmal beim Stand von 7:6. Der MBC mit dem früheren Ulmer Center Bryant hatte auch in der Folge nie eine reelle Chance, um die kompakte Defensive der Gäste dauerhaft in Bedrängnis zu bringen. Nach Wiederanpfiff ließen es die Schwaben ruhiger angehen, sodass die Hausherren verkürzen konnten (54:66). Doch im Schlussviertel zog Ulm noch einmal an und gewann auch in der Höhe verdient.

Bei den Syntainics war Johnathan Stove mit 20 Zählern bester Schütze. Center Trevion Williams ( 22 ) und Pacome Dadiet ( 17 ) erzielten die meisten Punkte für Ulm, das mit 10:3 Siegen weiterhin nur hinter Spitzenreiter Niners Chemnitz (12:1).

