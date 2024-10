Fußball | Regionalliga Nach drei Niederlagen in Serie: Jena punktet in Zwickau Stand: 27.10.2024 15:26 Uhr

Drei Heimsiege in Folge für den FSV Zwickau, drei Niederlagen am Stück für Jena: Beide Serien endeten am Sonntag. In einer munteren Partie trennen sich beide Teams unentschieden.

Das Unentschieden zwischen dem FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena hat gleich zwei Serien beendet. Zwickau hatte zuvor drei Mal in Folge zuhause gewonnen. Jena ging gegen Viktoria Berlin, Halle und Hertha drei Mal nacheinander als Verlierer vom Platz. Am Sonntag trennten sich der FSV und der FCC nun 1:1.

Verdiente Führung für Jena

In der ersten Hälfte sahen die gut 8.000 Fans im Zwickauer Stadion eine muntere Partie. Zwickau hatte mehr Ballbesitz, Jena die besseren Chancen. Nach sechs Minuten prüfte Ted-Jonathan Tattermusch aus kurzer Distanz Lucas Hiemann im FSV-Tor. Doch der Keeper war zur Stelle. Nach gut einer Viertelstunde hatte Theo Martens die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber nach einer Ecke. In der Folge ging es hin und her. Jena war vor allem nach Umschaltmomenten gefährlich.

Erik Weinhauer und Joel Richter vergaben zunächst, doch in der 34. Minute sorgte Weinhauer dann für die Jenaer Führung. Nach einer Flanke von kapitän Nils Butzen konnte Hiemann im FSV-Tor noch klären, doch der Ball landete bei Alexander Prokopenko. Der flankte von links erneut und Weinhauer traf per Kopf für den FCC. Das 0:1 war zugleich der Pausenstand.

Eric Weinhauer sorgte nach gut einer halben Stunde für die FCC-Führung.

Zimmermann sorgt für Ausgleich

Die Gastgeber kamen schwungvoll aus der Kabine. Lukas Eixler traf für den FSV nach 53. Minuten nur die Latte. In der Folge gab es für die Zwickauer Möglichkeiten im Minutentakt. Doch entweder waren die Schüsse zu harmlos. Oder die FCC-Spieler bekamen irgendwie noch ein Körperteil dazwischen. Nicht so in der 66. Minute: Da traf Torjäger Marc-Philipp Zimmermann nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich. Ebenfalls per Kopf.

Zwickau drückte zunächst weiter. Zahlreiche Wechsel und kleinere Unterbrechungen hemmten schließlich den Spielfluss und halfen Jena, diese Phase ohne weiteres Gegentor zu überstehen. In der Schlussphase waren es dann noch mal die Gäste, die die Entscheidung suchten. Zwei Ecken in der Nachspielzeit blieben jedoch ohne Folge und so endete die Partie mit einem durchaus verdienten Unentschieden.