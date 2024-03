Fußball | Regionalliga Nach dem Karriereende: Chris Löwe wird Sportdirektor des Chemnitzer FC Stand: 31.03.2024 14:01 Uhr

Tolle Nachrichten für alle Fans des Chemnitzer FC: Chris Löwe wird dem Verein auch nach seinem Karriereende erhalten bleiben. Der 34-Jährige übernimmt im Sommer das Amt des Sportdirektors.

Chris Löwe bleibt dem Chemnitzer FC erhalten. Bei seiner offiziellen Verabschiedung im Rahmen des Regionalliga-Spieles der Himmelblauen gegen den FSV Zwickau erklärte der Verein, dass der 34-Jährige ab kommender Saison die Funktion des Sportdirektors beim CFC bekleiden wird. Am 1. August tritt Löwe offiziell sein Amt an, zuvor wird er bereits als ehrenamtlicher sportlicher Berater zur Verfügung stehen.

Geschäftsführer Hildebrand: "Chris steht für Identifikation mit dem Chemnitzer FC"

Löwe will mitthelfen, den Chemnitzer FC "dorthin zu führen, wo er hingehört". Die kommenden Monate will der Ex-Profi nutzen, um den Verein in der Kaderplanung zu unterstützen. Geschäftsführer Uwe Hildebrand freute sich sehr, "dass seine Expertise dem Verein erhalten bleibt". Weiter sagte er: "Mit dieser Entscheidung gehen wir unseren eingeschlagenen Weg nahtlos weiter. Chris steht wie kein zweiter für Identifikation mit dem Chemnitzer FC und kann auf jahrelange Erfahrung im Profifußball zurückblicken."

Chris Löwe wechselt vom Rasen in die Geschäftsstelle des CFC.

Von Chemnitz in die Fußball-Welt

Löwe war im Alter von 13 Jahren an das Nachwuchsleistungszentrum der Himmelblauen gewechselt, schaffte dort mit den A-Junioren den Aufstieg in die Bundesliga. Als 18-Jähriger gab er 2007 sein Debüt in der Ersten beim Oberliga-Spiel gegen den SSV Markranstädt. 2011 feierte er mit dem CFC den Aufstieg in die 3. Liga. Danach zog es Löwe in höhere Gefilde, er spielte elf Jahre bei Borussia Dortmund, 1. FC Kaiserslautern, Huddersfield Town und Dynamo Dresden. Im Sommer 2022 kehrte er nach Chemnitz zurück, unterschrieb schließlich einen Zweijahresvertrag. Sein letztes Spiel bestritt er für Chemnitz am 7. Mai 2023 gegen den FC Carl Zeiss Jena. Eine langwierige Knieverletzung zwang ihn schließlich zum Karriereende.

Letzter Einsatz in Jena 2023 - Chris Löwe vom Chemnitzer FC verletzt sich schwer am Knie.

red