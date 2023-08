Fußball | DFB-Pokal Mitteldeutsche Teams überraschen selten im Pokal - mit einer Ausnahme Stand: 08.08.2023 11:56 Uhr

Am Wochenende startet der DFB-Pokal in den neuen Wettbewerb. Abgesehen vom zweifachen Titelgewinner RB Leipzig lief es für die anderen Teams aus Mitteldeutschland in den letzten Jahren eher semi-gut. Nur selten gelang den meist unterklassigeren Vereinen eine Überraschung. Wir werfen ein Blick auf das Abschneiden der aktuellen Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Carl Zeiss Jena

Vier Pokaltriumphe gelangen Carl Zeiss Jena zu Ostzeiten, davon ist man im DFB-Pokal als unterklassiger Verein natürlich meilenweit entfernt. Das höchste der Gefühle war dabei das einmalige Erreichen des Halbfinals in der Saison 2007/08. In der Vorschlussrunde war allerdings gegen Borussia Dortmund Endstation. Im Jahr darauf gelangen noch einmal zwei Siege im Wettbewerb, musste dann allerdings im Achtelfinale die Segel streichen. Seitdem durfte der FCC bei noch acht folgenden Teilnahmen zwischen 2012 und 2022 nur noch einmal feiern. Im August 2015 wurde sensationell der Hamburger SV in der Nachspielzeit geschlagen. Alle anderen Erstrundenpartien gingen (teils sehr knapp) verloren.

1. FC Lok Leipzig

Wie Jena hat auch der 1. FC Lok Leipzig vier FDGB-Pokalsiege im Briefkopf stehen. Ähnlich wie für Jena ging nach der Wende nicht mehr viel im nationalen Pokal. Dabei haben die Messestädter auch deutlich weniger Teilnahmen zu verzeichnen. War man von 1991 bis 1998 auf Grund der Ligazugehörigkeit noch als VfB Leipzig in jedem Jahr vertreten, dauerte es dann satte 23 Jahre bis zur nächsten Teilnahme. 2021 verkaufte man sich in der ersten Runde gegen Bayer Leverkusen teuer, verlor aber klar mit 0:3. Nun also der zweite Anlauf als Lok Leipzig im DFB-Pokal. Und mit Eintracht Frankfurt wird die Aufgabe nicht weniger schwierig werden.

Vor zwei Jahren gab es im Plache-Stadion zum letzten Mal Pokal-Feeling, Lok Leipzig verlor gegen Bayer Leverkusen.

Hallescher FC

Hallescher FC oder 1. FC Magdeburg so hießen seit 2006 stets die Sieger im Landespokal Sachsen-Anhalt. Sieben Mal war der HFC erfolgreich und schaffte damit die Qualifikation für den DFB-Pokal. Dort aber ging es nie über die zweite Runde hinaus. 2010 schlugen die Hallenser zum Auftakt Union Berlin und 2016 rang man den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in der Nachspielzeit nieder. Ansonsten musste der zweimalige FDGB-Pokalsieger in den letzten Jahren immer schon nach einem Pokalspiel wieder Abschied nehmen.

1. FC Magdeburg

Mit sieben Erfolgen ist der 1. FC Magdeburg Rekordpokal-Sieger der DDR – gemeinsam mit Dynamo Dresden. Dazu gab es 1974 die legendären Europapokal-Nächte. In der Neuzeit allerdings muss man weit zurückblicken, um einen auch nur annähernd ähnlichen Abend zu finden. Den gab es im November 2011, als niemanden geringeres als dem amtierenden Meister FC Bayern München eine seiner bittersten Pokalniederlagen zugeführt wurde und Magdeburg bis ins Viertelfinale vorstieß. Seitdem aber gelang es nur noch zweimal die Auftakthürde zu überspringen. Allerdings lieferte der FCM häufig einen engen Fight und verlor sechsmal in der Verlängerung oder Elfmeterschießen.

Dirk Hannemann wird nach dem Sieg gegen Bayern von seinen Teamkollegen vor Freude fast umgerannt.

RB Leipzig

"2x Leipzig, immer Leipzig" stand auf einem riesigen Banner, dass von der Brücke des Neuen Rathauses in Leipzig hing. Dort feierte RB Leipzig die erfolgreiche Titelverteidigung im DFB-Pokal. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. War bei den sechs Teilnahmen das Achtelfinale 2014 das höchste der Gefühle, ging es 2019 bis ins Endspiel. Dort war aber der FC Bayern zu stark. Auch zwei Jahre später musste sich RB im Endspiel geschlagen geben – diesmal gegen Dortmund. Bei der dritten Finalteilnahme im Vorjahr klappte es dann mit dem ersten Pokaltriumph. Im Elfmeterschießen bezwang man den SC Freiburg. Und vor knapp zwei Monaten gelang der zweite Streich mit einem Sieg über Eintracht Frankfurt.

Übersicht über die Erstrundenpartien der mitteldeutschen Klubs Datum Ansetzung Sa., 12. August Carl Zeiss Jena - Hertha BSC Sa., 12. August Hallescher FC - Greuther Fürth So., 13. August 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt Mo., 14. August Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg Mi., 27. September SV Wehen Wiessbaden - RB Leipzig

