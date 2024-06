EURO 2024 Festival Mit SPORT IM OSTEN mittendrin in der Fan Zone Augustusplatz! Stand: 11.06.2024 11:43 Uhr

Die Euro 2024 steht in den Startlöchern und SPORT IM OSTEN bringt Euch exklusiv hinter die Kulissen der offiziellen FAN ZONE auf dem Leipziger Augustusplatz. Am 17. Juni ist SpiO-Tag – bewerbt Euch jetzt!

Ihr seid schon im EM-Fieber und wollt Spiele auf dem EURO 2024-Festival in der FAN ZONE am Augustusplatz in Leipzig sehen? Dann bietet Euch die Redaktion von SPORT IM OSTEN nun die Gelegenheit für einen einmaligen Blick hinter die Kulissen – denn Sport im Osten ist offizieller Partner der Host City Leipzig und am 17. Juni ist SpiO-Tag in der FAN ZONE.

EM-Pokal

Für ein Meet & Greet mit unserer Redaktion auf der Gewandhausterrasse nebst gemeinsamem Public Viewing eines Montagsspiels (Spiel bitte konkret benennen) verlosen wir ab sofort 5 x 2 Tickets. Bewerbt Euch einfach über das unten stehende Kontaktformular – und mit etwas Glück seid Ihr am 17. Juni ab 17 Uhr mittendrin.



Wir wollen Euch kennenlernen, geben Euch Einblick in unsere redaktionelle Arbeit innerhalb der Host City Leipzig und wir sehen uns gemeinsam 18 Uhr das EM-Spiel Belgien gegen Slowakei an.

