Fußball | 3. Liga Mit Broll im Kasten und über 25.000 Fans im Rücken – Dynamo Dresden eröffnet gegen Sandhausen Stand: 18.01.2024 14:45 Uhr

Genau 31 Tage nach dem Auswärtssieg in Bielefeld beginnt für Dynamo Dresden das neue Jahr. Beim Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Sandhausen steht für Kevin Broll nach langem Warten die Rückkehr ins SGD-Tor an.

Kaum zu glauben, aber wahr: Erst über zwölf Monate nach seiner Rückkehr zur SG Dynamo Dresden wird Torwart Kevin Broll an diesem Samstag (20. Januar, 14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN, auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) erstmals wieder ein Punktspiel für die Schwarz-Gelben bestreiten.

Keeper Kevin Broll wird erstmals seit seiner Rückkehr aus Polen wieder ein Punktspiel für die SG Dynamo Dresden bestreiten.

Anfang lobt Kevin Broll

Im gesamten Kalenderjahr 2023 war der einstige Stammkeeper nicht am überzeugend unantastbaren Stefan Drljaca vorbeigekommen. Und genau der zog sich in den letzten Drittliga-Minuten vor der Winterpause eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu, die Broll die lang ersehnte Chance zum Comeback ermöglicht. "Jetzt ist sie da", gab SGD-Cheftrainer Markus Anfang dem 28-Jährigen auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel des Tabellen-Zweiten aus der sächsischen Landeshauptstadt gegen den SV Sandhausen mit auf den Weg.

Der noch bis mindestens Februar ausfallende Drljaca habe einen "Superlauf" gehabt, bescheinigte der 49-Jährige, aber "'Brollo' hat sich nicht hängen lassen, im Training immer Gas gegeben und es auch in der Vorbereitung sehr gut gemacht." Er sei "davon überzeugt", so Anfang, dass der erfahrene Broll eine "sehr gute Leistung liefern" wird.

Der frühere Bundesligatrainer Jens Keller verantwortet seit Ende Oktrober 2023 das Drittligateam des SV Sandhausen.

Sandhausen hat Relegationsplatz im Visier

Und die wird gegen den seit Ende Oktober von Jens Keller trainierten SVS vonnöten sein. Trotz leistungsmäßigen Auf und Abs im ersten Halbjahr fehlen dem promient besetzten Zweitliga-Absteiger um den vorherigen Dynamo-Kapitän Tim Knipping momentan nur drei Punkte auf den Aufstiegsrelegatrionsplatz. "Sandhausen hat noch mal unterstrichen, dass sie ambitioniert sind", meinte auch Markus Anfang. Zwar konnten die Schwarz-Weißen nicht wie gewünscht Terrence Boyd aus Kaiserslautern an den Hardtwald locken, dafür unterschrieben die routinierten Österreicher Markus Pink (Angriff/Shanghai Port) und Patrick Greil (Mittelfeld/Rapid Wien) sowie der litauische Nationalspieler Edvinas Girdvainis (Innenverteidiger/Zalgiris Kaunas) jüngst in Baden-Württemberg.

Zieht Rückkehrer Batista Meier gleich weiter?

Der bislang einzige Dresdner Winterzugang Oliver Batista Meier, dessen erfolgreiche Leihe zum SC Verl vorzeitig beendet wurde, ist zum Jahresauftakt aufgrund seines Trainingsrückstands noch keine Option für die Schwarz-Gelben. "Wir bauen ihn nach und nach auf. Er ist noch nicht bei 100 Prozent", informierte Anfang. Ob es der 22-Jährige jedoch im Dynamo-Dress überhaupt noch wird, bleibt offen.



"Er hat in Verl einen sehr, sehr guten Job gemacht und natürlich den ein oder anderen vielleicht auch höherklassigen Verein, der interessiert ist, ihn zu holen. Das kann man ihm auch nicht übelnehmen, dass er sich damit beschäftigt. Wir gehen damit ganz offen um", erläuterte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker die Situation.

Die Köpfe des momentanen Dynamo-Erfolges: Trainer Markus Anfang (li.) und Sportchef Ralf Becker (re.).

Transfers: Becker ist "ganz entspannt"

Überhaupt sei man in Sachen Transfermarkt "ganz entspannt", ließ der 53-Jährige wissen. "Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie wahnsinnig gut funktioniert", ergänzte er, "aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und nichts machen." Einmal mehr schwirrte auch der Name Ahmet Arslan durch den Raum, der beim 1. FC Magdeburg noch nicht über die Jokerrolle hinausgekommen ist, den FCM-Trainer Christian Titz nach eigenem Bekunden aber nicht gehen lassen will. Es gebe diesbezüglich aktuell "keine Situation, über die wir reden können. Das gehört sich auch nicht", so Becker.

Vielmehr kündigte der Sportchef aber an, dass sich die Dresdner Verantwortlichen spätestens am Ende der bevorstehenden Englischen Woche mit weiteren Partien in Mannheim und gegen Dortmund II zusammensetzen werden. Theoretisch blieben Dynamo dann noch gut vier Tage Zeit, um den Kader zu ergänzen, ehe am frühen Abend des 1. Februar das Transferfenster für die laufenden Saison schließt.

Jubel in Bielefeld: Mit einem 1:0-Auswärtssieg auf der Alm verabschiedeten sich die Dynamo-Profis im Dezember in die nun zu Ende gehende Winterpause.

Anfang: "Wir leben von unserem Teamspirit"

Markus Anfang richtete seinen Fokus zunächst nur aufs Sportliche: "Wir leben von unserem Teamspirit, sind recht ordentlich durch die Vorbereitung gekommen und haben wenige Verletzte. Das ist wichtig." Neben Drljaca und Batista Meier wird nur noch der Langzeitverletzte Kyrylo Melichenko fehlen. Ein kleines Fragezeichen stand am Donnerstag zudem hinter Broll-Ersatz Erik Herrmann (Grippaler Infekt). U19-Keeper Marlon Grafe stünde bereit. "Wir starten zuhause vor unseren Fans – das müssen wir uns zunutze machen", betonte Trainer Anfang. Über 25.000 Zuschauer werden im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet. Sie werden Kevin Broll und Co. entsprechend empfangen.

