Fußball | Regionalliga Meuselwitz erarbeitet sich Punkt in Altglienicke

Regionalliga Meuselwitz erarbeitet sich Punkt in Altglienicke Stand: 22.09.2024 15:10 Uhr

Die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und der VSG Altglienicke bietet fußballerisch zähe Kost an, doch die Taktik geht auf. Die Thüringer entführen einen Punkt aus Berlin, es hätten sogar drei sein können.

Der ZFC Meuselwitz hat am 9. Spieltag in der Regionalliga Nordost einen Punkt aus Altglienicke entführt. In einem über weite Strecken zähen und chancenarmen Spiel trennen sich die Teams am Ende leistungsgerecht mit 0:0. Das Highlight des Spiels war ein zurückgenommener Elfmeter für die Gäste, nachdem ZFC-Stürmer Florian Hansch im Sinne des Fair-Plays dem Schiedsrichter signalisierte, dass es kein Foulspiel im Strafraum von VSG-Torwart Luis Maria Zwick war.

ZFC Meuselwitz

