Handball | Bundesliga Mengon und Spikic überragen - ThSV Eisenach feiert Pflichtsieg in Potsdam

Der ThSV Eisenach hat seine Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht mit Bravour erfüllt. Gegen den in dieser Saison noch sieglosen VfL Potsdam stand diesmal nicht Marko Grgić im Mittelpunkt.

Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihr Punktekonto in der Tabelle ausgeglichen. Das Team von Trainer Misha Kaufmann gewann beim 1. VfL Potsdam mit 31:26 (14:10) und klettert mit dem siebten Sieg der Saison auf Rang zehn. Einen großen Anteil am Erfolg hatte Simone Mengon, der mit neun Treffern bei neun Abschlüssen mit einer hundertprozentigen Trefferquote zum Mann des Abends wurde.

Eisenach von Beginn an tonangebend

Vor 1850 Fans - darunter auch ein lautstarker Eisenacher Block - starteten die Potsdamer Hausherren in der Arena am Luftschiffhafen fehlerhaft in die Partie, sodass der ThSV nach bereits knapp fünf gespielten Minuten auf 3:0 stellen konnte. Anschließend leisteten sich auch die Thüringer Ungenauigkeiten, die Potsdam allerdings nicht für sich zu nutzen wusste. Nach einer Viertelstunde stellte Eisenach zum ersten Mal auf +4, was auch der Vorsprung zur Pause war. Schlüssel dafür war zum einen die gute Torhüterleistung von Matija Spikic, der insgesamt elf Paraden zeigte, und zum anderen der überzeugende Auftritt des Eisenacher Rückraums.

Matija Spikic (ThSV Eisenach) jubelt über gehaltenen Ball.

ThSV dominiert nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause erzielte Gian Attenhofer das 20:11 (39.) und stellte damit frühzeitig die Weichen für den Sieg. Besonders Simone Mengon erwischte einen Sahnetag und steuerte neun wichtige Treffer zum Sieg bei. Für Marko Grgić, den Führenden der Bundesliga-Torjägerliste, war es mit vier Toren ein relativ ruhiger Abend.

