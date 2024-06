Fußball | DFB-Pokal Meister Leverkusen - Carl Zeiss Jena zieht das große Los Stand: 01.06.2024 18:44 Uhr

Thüringenpokal-Sieger FC Carl Zeiss Jena empfängt in der 1. Runde des DFB-Pokals den Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen. Auch der FC Erzgebirge Aue und der Hallesche FC zogen Erstligisten.

Losfee Nils Petersen hat dem FC Carl Zeiss Jena den schwerstmöglichen Gegner gezogen. In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der Regionalligist Bayer Leverkusen. "Für die Zuschauer, die Mannschaft und uns ist es ein Top-Los. Da kann man sich beweisen", freute sich Sportdirektor Stefan Böger. Die erste Runde findet vom 16. bis 19. August statt. Wegen des Supercups zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart am 17. August wird die Begegnung aber erst am 27./28. August ausgetragen.

Hallescher FC freut sich auf Pauli

Auch der Sieger im FSA-Pokal darf sich auf einen Erstligisten freuen. Drittliga-Absteiger Hallescher FC empfängt den Erstliga-Aufsteiger FC St. Pauli.

Attraktives Los für Erzgebirge Aue

Freude bei den Veilchen: Erzgebirge Aue bekommt es mit einem Erstligisten zu tun. Borussia Mönchengladbach gibt in der ersten Pokalrunde seine Visitenkarte im Erzgebirge ab. 2010 gab es genau diese Paarung, wobei sich Gladbach mit 3:1 durchgesetzt hatte. Einer war damals für Aue schon dabei, Keeper Martin Männel.

RB Leipzig muss nach Essen - Magdeburg nach Offenbach

Eine durchaus unangenehme Aufgabe gibt es für den zweimaligen DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Das Team von Trainer Marco Rose muss zur Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen reisen. Zweitligist 1. FC Magdeburg gastiert bei Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach.

Dynamo empfängt Fast-Aufsteiger Düsseldorf

Die SG Dynamo Dresden bekam den Fast-Aufsteiger in die Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, zugelost. Beide Teams trafen zuletzt in der 2. Bundesliga aufeinander, wo sich Dynamo im Heimspiel am 21.11.2021 mit 1:0 durchsetzen konnte. Vor 29 Jahren standen sich die Rivalen schon einmal im DFB-Pokal gegenüber. Damals setzte sich die Fortuna mit 3:1 durch.

