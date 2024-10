Basketball | BBL MBC hofft auf Außenseitercoup gegen Bayern München Stand: 17.10.2024 18:48 Uhr

Auf den Syntainics MBC wartet am Samstag (16 Uhr imTV, Livestream und Ticker) die wohl schwerste Aufgabe im deutschen Basketball: Der amtierende Meister und Pokalsieger FC Bayern München kommt nach Weißenfels. Dennoch wittert der MBC seine Chance nach den jüngsten Erfolgserlebnissen.

Gegen Frankfurt gelang dem MBC am vergangenen Spieltag nach zuvor drei Auftaktniederlagen der erste Saisonerfolg (79:69). Im Anschluss legte das Team von Heachcoach Janis Gailitis im Achtelfinale des Pokals gegen Ludwigsburg nach (85:77).

MBC empfängt Bayern mit breiter Brust

Mit entsprechend breiter Brust empfangen die Wölfe am Samstag Meister und Pokalsieger Bayern München, obwohl der MBC bislang weiter auf den ersten Heimsieg der Saison wartet. "Wir kommen gegen Bayern mit viel Selbstvertrauen. Wir haben im Pokal gewonnen, wir haben davor in Frankfurt ein sehr wichtiges Spiel gewonnen und wollen jetzt einfach weiter daran setzen, gute Dinge zu machen, vor allem die richtigen Steps", hofft MBC-Sommer-Neuzugang Akeem Vargas. Der 34-Jährige debütierte vor 14 Jahren in der Basketball-Bundesliga im Team von Alba Berlin und geht nun für Weißenfels auf Korbjagd.

Wölfe in Bestbesetzung

Headcoach Janis Gailitis kann mit großer Wahrscheinlichkeit auf seine Bestbesetzung zurürckgreifen. In Wölfe-Topscorer Spencer Reaves und dem aus Halle stammenden Weltmeister Andreas Obst auf Seiten der Münchner stehen sich zwei der besten Dreierschützen der Liga gegenüber.

Jhonathan Dunn (li./MBC und Bayerns Andreas Obst im Februar. Damals zog der MBC in Weißenfels mit 86:116 den Kürzeren

Zudem trifft John Bryant auf seinen Ex-Club (2013 bis 2016), mit dem er 2014 die Meisterschaft gewinnen konnte.

MBC-Center John Bryant trifft am Samstag auf seinen Ex-Club

Bayerns Dauerbelastung ein MBC-Vorteil?

Was dem MBC zudem auf die Chance eines Außenseitercoup hoffen lässt, ist die Mehrfachbelastung der Münchner. Die Partie am Samstag wird für den FCB die dritte innerhalb von nur fünf Tagen sein. Am Dienstagabend waren sie in der Euroleague zu Gast bei Partizan Belgrad (78:86-Niederlage), am Donnerstag empfangen sie Paris Basketball. Trotz eines starken und großen Kaders dürfte das zu absolvierende Programm nicht spurlos an den Leistungsträgern vorübergehen.

SpiO/pm