Fußball | Bundesliga Marco Rose nach RB-Pleite: Im Fußball und im Leben kommt es auf das Glück an Stand: 14.01.2024 09:46 Uhr

Erstmals hat RB Leipzig zuhause gegen Eintracht Frankfurt verloren. Nach dem Spiel hat die Rose-Elf mit der Chancenverwertung gehadert, einmal mehr.

Xavi Simons schlug frustriert die Hände vors Gesicht und schlich mit seinen Leipziger Teamkollegen enttäuscht vom Platz. Trotz des lang herbeigesehnten Comebacks von Dani Olmo hat RB Leipzig einen Fehlstart ins Fußball-Jahr 2024 hingelegt. Im ersten Aufeinandertreffen seit dem Pokalsieg unterlagen die Sachsen am Samstag (13. Januar) Eintracht Frankfurt mit 0:1 (0:1).

Rose: "Fußball ist wie das Leben. Glück gehört dazu"

"Das ist Fußball, am Ende entscheiden Tore. Das klingt banal", sagte Trainer Marco Rose nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison zu Sport im Osten. "Wir haben die Chancen, das ist gut und wichtig. Machen aber kein Tor, dann verdient sich Frankfurt mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung die drei Punkte. Für uns ist das natürlich bitter."

Trotz 30:5 Torschüssen, 31:6 Flanken, 14:4 Ecken und 63 Prozent Ballbesitz stand für Leipzig eine Niederlage zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde. "Fußball ist ein Stück weit wie das Leben. Glück gehört da halt dazu", so Rose. An Ruhe im Abschluss habe es gemangelt. "Weitermachen, dran bleiben", mahnt Rose trainertypisch. Zwar verteidigte RB auf Champions-League-Rang vier, konnte seinen Vorsprung aber nicht festigen.

Trapp: "Mehr als Statistik"

Die Eintracht verteidigte bei ihrem Premieren-Sieg in Leipzig "mit Leidenschaft, mit Herz. Wir haben uns da richtig reingeschmissen", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Eintracht-Coach Dino Toppmöller, einst in Leipzig Assistent von Julian Nagelsmann, jubelte nach dem Abpfiff ausgelassen. "Wir wussten, das wir hier mehr verteidigen mussten, das hat die Mannschaft überragend getan. Und wenn was durchkam, dann hatten wir Trappo im Tor", meinte SGE-Trainer Toppmöller zur starken Leistung von Keeper Kevin Trapp. Der Siegtreffer von Ansgar Knauff (7. Minute) sei bei einem "Bilderbuchangriff" herausgespielt worden. Das sah auch Marco Rose so.

Danach scheiterte RB Mal um Mal vor dem Tor der SGE und an deren Keeper Kevin Trapp. Der fasste nach dem Spiel am MDR-Mikrofon knapp zusammen: "Fußball ist mehr als Statistiken." Eine Lehre, die man sich in Leipzig zu Herzen nehmen sollte. Am besten schon nächste Woche Samstag (20. Januar, 18:30 live im Audiostream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App), wenn der Tabellenführer aus Leverkusen an die Elster kommt.

jar/dpa