Fußball | Bundesliga Mainz 05 "erzentnert" sich Punkt bei RB Leipzig Stand: 30.03.2024 17:47 Uhr

Punktverlust oder doch -gewinn? RB Leipzig kam im Spiel gegen Mainz 05 trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus. FSV-Keeper Robin Zentner war einfach nicht zu überwinden. Und am Ende wäre es fast noch schlimmer gekommen ...

2024.03.30 - RB Leipzig : FSV Mainz 05

RB Leipzig ist gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Das Team von Trainer Marco Rose scheiterte ein bisschen an sich, vor allem aber an Torhüter Robin Zentner, der einen sehr guten Tag erwischt hat. Von der Tabellenkonstellation her (Platz 5 gegen 16) und was den Kampf um die Champions-League-Plätze betrifft, ist das Remis ein Rückschlag.

Große Überlegenheit - wenig Zwingendes

In der ersten Halbzeit gaben die Leipziger von Beginn an den Ton an, hatten 65 Prozent Ballbesitz, suchten eine offene Tür im Bus, den die Mainzer in ihrem Strafraum geparkt hatten. Weitgehend erfolglos - durch Ungenauigkeiten und zu komplizierte Spielweise sprangen trotz großer Überlegenheit kaum zwingende Chancen heraus. Die beste hatte Willi Orban, dessen Kopfball den linken Pfosten touchierte (12.).

Haareraufen

Nach der Pause legte RB zwei Schippen drauf, machte nun deutlich mehr Druck - und kam phasenweise im Minutentakt zu Großchancen. Doch bei Baumgartner und Xavi (50./54.) fehlten die berühmten Zentimeter, in der 55 Minute, als der Ball durch den 5-m-Raum flipperte, fehlte ein Spieler, der den Ball über die Linie drückt, und bei Olmos und Seskos "dicken Dingern" wuchs FSV-Keeper Zentner über sich hinaus (59./86.).

Spiel fast auf den Kopf gestellt

Richtig dramatisch wurde es dann in den letzten Minuten: Da schoss der Mainzer Barreiro aus 4 m (!) am Leipziger Kasten und damit an der Sensation vorbei (88.). Den Schlusspunkt aber setzte der nicht immer überzeugende Schiedrichter Frank Willenborg, der in der 90 Minute Schlagers Tritt gegen Burkardt auch nach Betrachten der Videobilder nicht mit einem Strafstoß ahndete. Das hat RB am Ende den mickrigen Punkt gerettet.

Sven Kups