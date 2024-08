Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg startet mit Heimspiel gegen Elversberg und neuem Führungsduo Stand: 01.08.2024 22:25 Uhr

Der 1. FC Magdeburg geht seine dritte Zweitliga-Saison in Folge mit neuen Führungskräften an. Die stehen in der Defensive. Zum Auftakt kommt am Samstag die SV Elversberg.

Vor dem Auftakt gegen die SV Elversberg am Sonnabend (13:00 Uhr im Audiostream und Ticker) präsentiert sich Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg total verändert. Gegen den Dorfklub aus dem Saarland dürften so viele Neuzugänge in der Startformation zu finden sein wie seit Jahren nicht. Auch wenn bei den Elbestädtern niemand mehr die Wörter von der sorgenfreien Saison in den Mund nehmen mag, will man doch mit dem Abstieg diesmal nichts zu tun haben. In der vergangenen Saison wurde man mit 38 Zählern Vierzehnter.

Zehn Neuzugänge nach besseren Möglichkeiten auf dem Transfermarkt

Dafür haben die Magdeburger ihre Transferstrategie überarbeitet. Zehn externe Zugänge sind bei neun Abgängen zu verzeichnen. Mit Robert Leipertz (31 Jahre), Philipp Hercher (28), Lubambo Musonda (29) und Marcus Mathisen (28) holte der Club gestandene Spieler, die den Konkurrenzkampf auf ein neues Niveau heben sollen. So können sie beim FCM auch die Abgänge von Stammkräften wie Daniel Elfadli (Hamburger SV) und Kapitän Amara Condé (SC Heerenveen) verkraften. Auf der Pressekonferenz sprach Trainer Christian Titz davon, dass man sich im dritten Jahr in Folge in der 2. Liga "auf dem Transfermarkt anders bewegen" könne. Bei den neuen Akteure habe man auf "Mentalität" geachtet.

In der Vorbereitung (fünf Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage) hat sich eine Startformation gebildet, die einige Überraschungen birgt. Jean Hugonet ist aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung gerückt und dort mit Mathisen erste Wahl. Mathisens Stellenwert wird durch seine neue Rolle als Vizekapitän verdeutlicht, ungewöhnlich für einen Neuzugang. Titz begründete die Wahl: "Wir wussten im Vorfeld, dass wir mit Marcus eine führungsstarke Persönlichkeit verpflichten. Genau das hat er auch untermauert. Dass er jemand ist, der eine Mannschaft führen kann und das Wort ergreift."

Vize-Kapitän Mathisen als Ansprechpartner für den Referee

Durch die neue "Kapitänsregel" wird der frühere dänische U19-Nationalspieler, der zuletzt zum Stamm bei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden gehörte, auch der erste Ansprechpartern des Schiedsrichters sein. Denn erste Kapitän ist mit Dominik Reimann ein Torwart: "Er ist jemand, der diesen Verein unglaublich lebt. Er hat Sozialkompetenz und strahlt von hinten viel Ruhe aus", findet Titz. Der Schlussmann, der im vergangenen Jahr den oft verletzten U21-Europameister Julian Pollersbeck hinter sich hatte, ist nun unumstritten, hat hinter sich derzeit zwei talentierte Nachwuchsleute.

Spannung auf den Außenbahnen

Anders sieht die Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen aus. Unterschiedsspieler Baris Atik ist gesetzt, konnte allerdings nach einer leichten Zerrung zuletzt nicht trainieren. Coach Titz hofft, dass Atik wenigstens im Abschlusstraining am Freitag mitwirken kann. Neben Batik stehen noch acht weitere Außenbahnspieler im Kader - und auch Stürmer Bryan Teixeira kann dort auflaufen. Die besten Chancen auf einen Einsatz dürfte Mohammed El Hankouri haben. Um den Japaner Tatsuya Tito ranken sich Gerüchte um einen Abgang, weil es ihm nach mehr Spielzeit sein soll. Neben dem Karlsruher SC soll auch der kommende Gegner Elversberg seine Fühler nach dem Edeljoker des SCM ausgestreckt haben.

Zwei neue Mittelstürmer nach Schuler-Abgang

Die Sturmmitte ist neu mit Martijn Kaars (25) und Aleksa Marusic (25) besetzt, die die Sturmflaute der Vorsaison beheben sollen. Nur zwölf Tore erzielten Mittelstürmer, die Hälfte davon Luca Schuler, der jetzt bei Hertha BSC spielt. "Bei Aleksa hat man gesehen, dass er eine gewisse Wucht mitbringt, er aber auch noch ein Stück braucht in der körperlichen Fitness", sagte Titz nach dem Debüt des Neuzugangs gegen Genua.

Neuzugang Martijn Kaars (li.) soll künftig mit Baris Atik harmonieren. Um den Linksaußen bangen die Magdeburger wegen einer Zerrung aber noch.

Schalke 04 und der 1. FC Köln warten

Das Magdeburger Auftaktprogramm hält einige Klippen bereit. Nach Elversberg und Braunschweig heißen die nächsten Gegner Schalke, Nürnberg und Köln. Da wäre ein guter Auftakt mit zwei Siegen wichtig. Auf die Fans können die Elbestädter weiter bauen. Mit 14.950 verkauften Dauerkarten wurde ein Rekord aufgestellt, auch wenn das ausgegebene Ziel von 15.000 Saisontickets knapp verpasst wurde. Gegen Elversberg rechnet der Verein mit mehr als 22.000 Zuschauer.

Mit dem neuen Kader und der größeren Zweitliga-Erfahrung ist die Hoffnung groß, dass es dem FCM gelingt, endlich die groben Patzer abzustellen. Die hatten verhindert, dass sich das Potenzial der Blau-Weißen auch in Punkten niederschlägt.

dpa/cke