Fußball | Regionalliga Luckenwalde-Coach Michael Braune: "ZFC Meuselwitz ist Regionalliga-Vorbild" Stand: 17.08.2023 20:03 Uhr

Am Freitagabend gastiert der FSV Luckenwalde beim zuletzt stark auftrumpfenden ZFC Meuselwitz. Trainer Michael Braune lobt den Thüringer Verein als Vorbild für die Liga. Die Zipsendorfer selbst wollen den Start veredeln.

Michael Braune geht mit dem FSV Luckenwalde in die dritte Saison und hat in diesem Sommer selbst einen größeren Generationsumbruch eingeleitet. "Der Umbruch war gewollt. Wir haben eigentlich so was wie eine U23, sind noch in der Entwicklung", fasst der 37-Jähriger im Gespräch mit "Sport im Osten" den aktuellen Stand seines Teams zusammen. Drei Punkte haben die Brandenburger eingefahren, zuletzt gegen die VSG Altgliniecke wurde man beim 1:4 am Dienstagabend (15.08.2023) unter Wert geschlagen. "Wir müssen führen, dann wird es ein anderes Spiel. Aber das ist der Unterschied zu einer Topmannschaft."

"In Meuselwitz ist es immer unangenehm zu spielen"

Am Freitagabend treten die Luckenwalder beim stark in die Saison gestarteten ZFC Meuselwitz an, der Termin sorgt für wenig Freude bei Braune. "Wir sind natürlich mit den Ansetzungen unzufrieden (Anm: Red.: vor zwei Woche musste der FSV in Zwickau ebenfalls Freitag ran), versuchen aber das Maximum auf die Platte zu bringen." Fünf, sechs Spieler, wie Till Plumpe (doppelter Handbruch) oder Lucas Albrecht (Muskelfaserriss), fehlen auf der Glaserkuppe. "Dort ist es immer unangenehm zu spielen, die sind zielstrebig unterwegs", weiß Braune, der den ZFC Meuselwitz als "Vorbild für den Regionalliga-Fußball" lobt. "Professioneller Fußball, gepaart mit einer Berufsausbildung oder einem Beruf, das ist vorbildlich für die Liga."

Letzte Saison: Zwei Siege für den ZFC

Anders als in der vergangenen Saison hat der Coach des FSV Luckenwalde aber nicht geplant, beide Spiele abzugeben. Anfang Oktober 2022 hatte es einen 3:1-Sieg für die Meuselwitzer gegeben, im Rückspiel am 11. März 2023 setze sich der ZFC mit 4:1 im Seelenbinder-Stadion durch. Dabei hatte Luckenwalde jeweils mit 1:0 geführt. "In Meuselwitz hatten wir uns in der zweiten Halbzeit abkochen lassen." Diesmal kommt der FSV mit dem Regionalliga-Toptorschützen Jorden Winter nach Zipsendorf, der am Dienstag bereits sein fünftes Saisontor erzielte. "Er hat einen guten Abschluss, hätte gegen Altglienicke mindestens ein Tor mehr erzielen können", so Braune.

"Aktuell ein sehr glücklicher ZFC-Präsident"

Beim ZFC Meuselwitz herrscht nach dem starken Auftakt mit dem Sieg gegen Lok Leipzig und dem Punktgewinn beim BFC Dynamo eine kleine Euphorie. Präsident Hubert Wolf freute sich über die überzeugenden Leistungen seines Teams: "Das war beeindruckend, die läuferische Intensität, die Zielstrebigkeit und auch die wenigen eigenen Fehler. Aktuell bin ich ein sehr glücklicher Präsident." Damit das auch so bleibt, soll am Freitag nachgelegt werden. Es werde ein ganz anderes Spiel, "das schwerste der ersten vier in der Regionalliga". "Luckenwalde wird erwarten, dass wir das Spiel machen. Unser Trainer hat sich den FSV angeschaut, das wird eine unangenehme Aufgabe."

Läuft bisher in Meuselwitz - Freude bei Präsident Hubert Wolf und Trainer Georg-Martin Leopold

Trainer Georg-Martin Leopold wollte sich vor dem Spiel nicht in die Karten schauen lassen, der Gegner könnte ja mitlesen. Gründe, an der BFC-Startelf etwas zu ändern, hat er keine. Personell gibt es keine Änderungen. Richtig einordnen konnte der 46-Jährige aber den Gegner: "Meuselwitz stand knapp über dem Strich letzte Saison, heißt, alle anderen Teams waren besser. Das haben wir auch vom Kopf her besprochen." Klar ist: Mit einem Sieg hätten die Zipsendorfer einen Traumstart hingelegt.

rei