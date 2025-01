Leichtathletik | Hallenmeeting Lokalmatador Hess will vor Heimpublikum überzeugen Stand: 24.01.2025 18:07 Uhr

Am Samstag wird in Chemnitz gesprintet sowie hoch und vor allem weit gesprungen. Mit dabei ist auch Max Hess. Der Olympia-Siebte will vor heimischem Publikum seine starke Form aus dem Sommer bestätigen.

Nach seinem überzeugenden Auftritt in Paris, bei dem der gebürtige Chemnitzer mit 17,38 m eine persönliche Bestleistung aufstellte, will sich Max Heß beim Heimspiel in Chemnitz für die kommenden Welt- und Europameisterschaften in Form springen. Auch bei den Sprinterinnen gibt es Grund zur Freude: Rebekka Haase, die im Sommer mit der Staffel Bronze gewann, wird ebenfalls an den Start gehen.

Rebekka Haase nach ihem Lauf bei Olympia in Paris.

Ab 14 Uhr überträgt SPORT IM OSTEN das Event im Livestream.

spio