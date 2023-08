Fußball | Sachsenpokal Lok Leipzig muss im Pokal wieder nach Bautzen Stand: 19.08.2023 18:07 Uhr

In der zweiten Hauptrunde des Sachsenpokals greifen auch die Regionalligisten ein. Und der 1. FC Lok Leipzig bekommt es mit einem Gegner zu tun, der in diesem Duell bereits zwei Mal die Oberhand behalten konnte.

Titelverteidiger 1. FC Lok Leipzig muss in der zweiten Hauptrunde des Sachsenpokals bei Angstgegner Budissa Bautzen antreten. Das ergab die Auslosung am Samstag (19.08.2023) am Rande eines Landesklasse-Spieles in Borna. Die zweite Hauptrunde ist für das Wochenende am 9./10. September geplant.

Zwei Mal scheiterte Lok Leipzig

Mit den Oberlausitzern hatte Lok bereits ungute Erfahrungen gemacht. Nach dem Pokalsieg 2021 kassierte man im Oktober desselben Jahres in Bautzen eine 0:2-Niederlage. Hentsch (80.) und Hagemann (85.) besiegelten mit ihren späten Treffern die Leipziger Niederlage. Und auch 2017 hatte Lok Leipzig Zuhause mit 0:3 das Nachsehen und schied vorzeitig aus dem Pokal aus.

Machbare Aufgaben für Chemie, Chemnitz, Zwickau und Eilenburg

Die anderen vier Regionalligisten erwischten leichtere Gegner. So muss die BSG Chemie Leipzig beim FSV Krostitz antreten. Der Chemnitzer FC reist zum SV Merkur Oelsnitz. Der Roßweiner SV darf sich auf den Drittliga-Absteiger FSV Zwickau freuen. Machbar ist auch die Aufgabe für den Regionalliga-Rückkehrer FC Eilenburg. Das Prüfer-Team gastiert beim BSV Sebnitz.

Die 2. Hauptrunde des Sachsenpokals wurde im Rahmen der Landesklasse-Partie zwischen dem Bornaer SV und dem VfB Zwenkau ausgelost.

Dynamo und Aue mit Freilos

Die beiden Drittligisten FC Erzgebirge Aue und SG Dynamo Dresden greifen erst in der dritten Hauptrunde ins Geschehen ein.

