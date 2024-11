Fußball | Regionalliga Letzte Vorweihnachts-Spieltage terminiert – Zwei Spiele im MDR Stand: 19.11.2024 17:22 Uhr

Die Winterpause in der Regionalliga Nordost ist nur noch vier Spieltage entfernt. Für die letzten beiden Wochenenden wurden jetzt die Zeiten festgelegt. Zwei Spiele zeigt der MDR: Eins mit Spitzenreiter Lok Leipzig und ein Verfolgerduell zwischen Halle und Chemnitz.

In der Fußball-Regionalliga Nordost sind die zeitgenauen Anstoßzeiten der letzten beiden Spieltage des Jahres 2024 bekannt gegeben worden. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) veröffentlichte am Dienstag (19. November 2024) die Termine für die Spieltage 18 und 19.

HFC vs. CFC und Luckenwalde vs. Lok live

Zwei Partien zeigt Sport im Osten. Am Samstag, 7. Dezember, übertragen wir ab 16 Uhr das Traditionsduell Hallescher FC gegen Chemnitzer FC im TV und Livestream. In der Woche darauf, am Samstag, 14. Dezember, 14 Uhr, zeigen wir den Auftritt von Tabellenführer Lok Leipzig beim FSV Luckenwalde. Der 19. Spieltag ist zugleich der erste Spieltag der Rückrunde.

Jena eröffnet beide Spieltage

Lok-Verfolger Carl Zeiss Jena eröffnet beide Spieltage jeweils Freitagabend. Am 6. Dezember empfängt der FCC den BFC Dynamo ab 19 Uhr zum Oberliga-Klassiker. Am 13. Dezember gastieren die Thüringer dann bei Aufsteiger Hertha Zehlendorf. Auch die anderen beiden Thüringer Vereine sind am 19. Spieltag bereits Freitag gefordert: Der ZFC Meuselwitz gastiert bei Chemie Leipzig, Rot-Weiß Erfurt empfängt Viktoria Berlin.

Zu mitteldeutschen Duellen kommt es am Samstag, 7. Dezember, 13 Uhr (Eilenburg vs. Rot-Weiß Erfurt) und am Samstag, 14. Dezember, 16 Uhr (VFC Plauen vs. Hallescher FC).

Eilenburg macht den Herbst zu

Bei den letzten beiden Spielen des Jahres ist ein mitteldeutsches Team dabei: Am Sonntag, 15. Dezember, will der FC Eilenburg bei der VSG Altglienicke wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Nordost-Staffel geht spät in den Winter

Für die Regionalligisten geht es damit schon rund zehn Tage vor Weihnachten in die Winterpause - im neuen Jahr geht es dann am ersten Februar-Wochenende weiter. Die obersten drei Ligen in Deutschland spielen noch bis zum Wochenende 20. bis 22. Dezember.

Im Vergleich zu den anderen Regionalligen ist die Nordost-Staffel dennoch spät dran mit der Winterpause. Die Regionalliga Bayern hat schon am letzten November-Wochenende den letzten Spieltag des Jahres, die Regionalligen Südwest, West und Nord gehen nach dem Wochenende 6. bis 8. Dezember in die Winterpause.

dh/pm