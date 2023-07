Finals Leipziger Kretschmer verteidigt Canadier-Titel Stand: 08.07.2023 17:16 Uhr

Peter Kretschmer bejubelt bei den Finals den Sieg im Einer-Canadier. Grund zur Freude hatten auch eine Turnerin und ein Turner aus Mitteldeutschland. Und Sophie Scheder feierte ein starkes Comeback.

Peter Kretschmer vom SC DHfK Leipzig hat im Einer-Canadier seinen Titel erfolgreich verteidigt. Der Olympiasieger von 2012 bezwang im Endlauf Nico Pickert vom LDKC Bochum und wiederholte damit den Sieg von 2022. "Gegen einen so großen und kräftigen Athleten wie Nico ist es das Duell Drehzahl gegen Hubraum. Heute hat die Drehzahl gewonnen", erklärte der Leipziger im "ZDF".

Heß und Purtsa siegen im Dreisprung - Bebendorf souverän

Bei der Leichtathletik-DM feierte Dreispringer Max Heß überlegen seinen Meistertitel, blieb mit 16,12 Metern aber deutlich hinter der WM-Norm von 17,20 Metern. Für den Sachsen ist es bereits der siebten Titel unter freiem Himmel. Karl Bebendorf feierte über 3.000 Meter Hürden seinen fünften Titel in Folge. Dabei reichte dem Dresdner eine Zeit von 8:24,52 Minuten, um die Konkurrenz mühelos in Schacht zu halten. Im Dreisprung der Frauen setzte sich die Chemnitzerin Maria Purtsa mit 14.02 Metern durch. Shanice Craft vom SV Halle kam fünf Jahre nach ihrem bislang letzten Meistertitel im Diskuswerfen nicht an die Siegesweite von Kristin Pudenz (65,98 Meter) heran und wurde Zweite mit 64,05 Metern.

May Heß fehlt noch ein Meter zur Norm für die Weltmeisterschaft.

Erfolge im Sprung und an den Ringen

Jubeln durften mitteldeutsche Athleten am Samstag auch im Turnen. Nick Klessing aus Halle/Saale sicherte sich mit 13,933 Punkten den Titel an den Ringen, nachdem er als Qualifikationsbester am Boden durch einen Sturz alle Medaillenchancen vergeben hatte. Klessing war am Freitag im Mehrkampf Vize-Meister geworden. Bei den Frauen sicherte sich Mia Neumann aus Dresden die Goldmedaille beim Sprung. Die 19-Jährige siegte mit 12,316 Punkten vor der Chemnitzerin Karina Schönmaier (12,300). "Meinen ersten Sprung habe ich heute zum ersten Mal in einem Wettkampf gezeigt und gestanden. Das war erstmal die Hauptsache. Da meine Landung nicht sauber war und ich auch bei meinem zweiten Sprung einen großen Schritt machen musste, wusste ich, dass es sehr knapp wird, aufs Treppchen zu kommen. Umso glücklicher war ich dann, als ich gewonnen hatte", sagte Neumann.

Scheder freut sich über Silber

Sophie Scheder belegte im Stufenbarren-Finale nach langer Verletzungspause den zweiten Platz hinter Mehrkampf-Meisterin Elisabeth Seitz. Bronze ging an Pauline Schäfer-Betz. "Ich liebe diesen Sport und mache ihn gerne und wenn ich auch jetzt hier wieder sehe, dass ich es immer noch drauf habe, vorn mit dabei bin, dann motiviert das natürlich", sagte sie. "Für mich waren die deutschen Meisterschaften jetzt nochmal ein sehr guter Wettkampf, um wieder in so eine Wettkampfschiene zu kommen."

Sophie Scheder, Elisabeth Seitz und Pausine Schäfer-Betz (v.l.)

sid/dpa