Fußball | Bundesliga RB Leipzig schenkt Hoffenheim einen Punkt Stand: 03.05.2024 22:51 Uhr

Abwehrschlacht ohne Happy End: Ein Feldverweis und ein spätes Gegentor haben RB Leipzig den Sieg im 18. "El Plastico" bei der TSG Hoffenheim gekostet. Fast noch schlimmer dürfte die Sperre von Übeltäter Xavi gegen Bremen sein.

Andrej Kramaric traf in der 90. Minute zum 1:1.

RB Leipzig ist bei der TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Das Gegentor zum Ausgleich fiel erst in der 90. Minute - das allerdings in Unterzahl, weil sich Xavi eine dumme Gelb-Rote Karte eingefangen hatte (71.). Das 1:0 hatte Benjamin Sesko erzielt (38.). Der letztlich herausspringende Punkt hilft beim Angriff auf Stuttgart und Platz drei der Tabelle nur sehr wenig weiter.

Leipzigs Xaver Schlager muss bereits nach 14 Minuten mit einer Knieverletzung vom Platz.

Etwas überraschende RBL-Führung

Die erste Halbzeit stand auf mäßigem Niveau, woran beide Teams ihre Anteile hatten: RB spielte mit relativ wenig Tempo und sehr fehlerhaft, die TSG dafür zu umständlich und wenig selbstbewusst. So gab es die erste dicke Chance erst in der 17. Minute, als Xavi an TSG-Keeper Oliver Baumann scheiterte. Danach wurde Hoffenheim stärker und gefährlicher. Andrej Kramaric hätte das mit der Führung belohnen können, schoss aber aus 5 m nur RB-Schlussmann Peter Keeper Gulacsi an (37.). Quasi im Gegenzug köpfte Sesko nach schöner Diagonalflanke von David Raum zum 1:0 für die Leipziger ein (38.) – ein Tor aus dem berühmten Nichts.

Die Macher des 1:0 - David Raum und Benjamin Sesko.

Xavi kann vorzeitig duschen

Auch nach der Pause war die Partie kein Qualitätsthriller. Hoffenheim kämpfte unentwegt um den Ausgleich, das jedoch weiter sehr pomadig, ideen- und glücklos. RB konzentrierte sich aufs Verteidigen des Vorsprungs, erledigte das meist solide. In der 71. Minute allerdings leistete sich der nach einem unabsichtlichen Handspiel bereits verwarnte Xavi ein überflüssiges Foul an Anton Stach und flog vom Platz. Leipzigs Abwehrschlacht gegen neuen Mut schöpfende Gastgeber ging knapp 20 Minuten lang gut. Dann flankte Marius Bülter in den Strafraum, wo Kramaric aus 7 m einköpfen (90.) und der Richtung Europa League schielenden TSG einen nicht unverdienten Punkt retten konnte.

Xavi wird nächste Woche gegen Bremen gesperrt fehlen.

Das sagten die Trainer

Marco Rose (Leipzig): Stimme folgt

Pellegrino Matarazzo (Sinsheim): Stimme folgt