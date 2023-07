American Football | EFL Leipzig Kings stellen Spielbetrieb ein – Enttäuschung auch beim 1. FC Lok Stand: 11.07.2023 08:04 Uhr

Die erhoffte Rettung der Leipzig Kings ist missglückt. Mehr als eine halbe Million Euro fehlen, um weiter in der European League of Football weiterspielen zu können. Unklar ist, wie es weitergeht. Auch Stadionvermieter 1. FC Lok ist enttäuscht.

Die Leipzig Kings ziehen sich aus European League of Football (ELF) zurück. Das teilten die Kings bereits am Montagabend (10.07.2023) in einer Instagram-Story mit. "Leider müssen wir nach unermüdlicher Arbeit in den letzten 14 Tagen den Spielbetrieb der Leipzig Kings für die Saison 2023 abmelden", heißt es in einer kurzen Erklärung.

Rund 550.000 Euro fehlen

Die Leipziger Franchise der European League of Football hatte bereits Ende Juni angekündigt, dass man wegen Schulden und dem Rückzug des Hauptsponsors den Spielbetrieb "sehr wahrscheinlich" nicht aufrechterhalten könne. Nun erklärte der Klub: "Unsere aktuelle Finanzierungslücke (von annähernd 550.000 Euro)" bis zur einer Frist am Mittwoch zu schließen, sei "realistisch nicht zu schaffen." Denn: "Die grundsätzlich positiven Gespräche mit möglichen Investoren bedürfen mehr Zeit, die wir aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und einer fehlenden Zwischenfinanzierung nicht mehr haben", erklärte die Franchise.

Unsichere Zukunft

Die Verantwortlichen der Grün-Gelben konnten derweil noch keine Auskunft darüber geben, "inwiefern ELF Football in Leipzig weitergeführt werden soll", alle Interessierten mögen "direkt die Liga kontaktieren". Die Kings hatten am vergangenen Freitag ihr für den darauffolgenden Samstag angesetztes Heimspiel gegen die Prague Lions wegen ihrer Finanzprobleme abgesagt. Die ELF befindet sich in ihrer dritten Saison, die Kings waren ab der ersten Spielzeit dabei.

1. FC Lok: "Mietvertrag, der nun nicht bedient wird"

Enttäuschung über das Aus des erst vor gut zwei Jahren ins Leben gerufenen Klubs herrscht auch bei Fußball-Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Kings trugen ihre Heimspiele seit Juli 2022 Bruno-Plache-Stadion des FCL. Nur drei der in dieser EFL-Saison eigentlich anstehenden sechs Partien in Probstheida haben die Kings ausgetragen. Zum letzten Heimspiel bei der 14:39-Niederlage gegen Berlin Thunder vor eineinhalb Wochen waren knapp 3.500 Fans gekommen.



Zwar betonte Lok-Geschäftsführer Alexander Voigt auf "Sport im Osten"-Nachfrage ein "gutes Miteinander" zwischen den Blau-Gelben und ihrem Mieter, aber unterstrich gleichfalls auch: "Wir haben einen Mietvertrag, der nun nicht bedient wird. Es ist Geld, mit dem wir planen. Das ist doof." Eine konkrete Summe, die Lok fehlt, wollte Voigt nicht nennen. Nur so viel: "Unser Risiko war überschaubar, die Kosten sollten drin sein."

