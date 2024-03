Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse ringen Bad Nauheim nieder Stand: 06.03.2024 22:36 Uhr

Gelungener Auftakt für die Lausitzer Füchse in die Pre-Playoffs. Gegen Bad Nauheim behielt Weißwasser in der Overtime die Nerven und kann bereits am Freitag den Einzug in die Playoffs klarmachen.

Im Kampf um einen der zwei noch zu vergebenden Playoff-Plätze in der DEL2 haben sich die Lausitzer Füchse eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Das Team von Petteri Väkiparta bezwang am Mittwochabend (06.03.2024) Vorjahresfinalist Bad Nauheim nach Overtime mit 2:1 (0:0; 1:1; 0:0/1:0).

In der "Best-of-Three"-Serie geht Weißwasser damit mit 1:0 in Führung. Weiter geht es am Freitag (08.03.2024) mit dem Rückspiel in Hessen, wo die Füchse bereits alles klarmachen können. Bei einer Niederlage hätte man am Sonntag (10.03.2024) im entscheidenden Spiel dann erneut Heimrecht.

Weißwasser arbeitet sich ins Spiel

Die Füchse hatten ein wenig Mühe, ins Spiel zu kommen. Die Abwehr stand zwar kompakt, offensiv wurde es allerdings kaum gefährlich. Auch im zweiten Drittel hatten die Gäste zunächst mehr vom Spiel und gingen nach 26 Minuten nicht unverdient in Führung. Nach Pass von Jordan Hickmott zog Christopher Fischer trocken ab, Jonas Stettmer hatte im Tor der Füchse gegen den verdeckten Schuss keine Chance.

Der Weckruf kam zur genau richtigen Zeit. Weißwasser erarbeitete sich Chance um Chance und hätte sich durch Kristian Blumenschein fast postwendend belohnt. Der verdiente Ausgleich gelang dann aber kurz darauf, als Clarke Breitkreuz viel Eis vor sich hatte und per Schlagschuss vollendete (35.).

Auch im letzten Drittel blieb es eine Partie auf Augenhöhe, die Füchse verpassten es allerdings mehrfach, aus ihrem Powerplay Vorteil zu schlagen. So fiel die Entscheidung erst in der Overtime. Dort agierte Weißwasser über weite Strecken druckvoller und belohnte sich durch Lane Scheidl mit der Serienführung.

red