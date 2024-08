RB Leipzig - zwei Top-Gegner sind sicher Kurz vor der Champions League-Auslosung: Das ist neu, das muss man wissen Stand: 27.08.2024 08:33 Uhr

Für RB Leipzig war in der vergangenen Saison gegen den späteren Titelträger Real Madrid im Achtelfinale Endstation. Wie weit geht es in dieser Spielzeit? Am Donnerstag findet die Auslosung der Ligaphase statt. Diese ersetzt die Gruppenphase. RB trifft in der "Vorrunde" auf acht Mannschaften. Alle Fakten zum neuen Modus haben wir hier zusammengestellt.

Was ändert sich am Format der Champions League?

Erstmals nehmen 36 Teams teil (früher 32). Die Mannschaften werden in einer einzigen Liga spielen, es gibt nur noch eine Tabelle. Jedes Team wird in der neuen Ligaphase gegen acht unterschiedliche Klubs spielen. Jeder Verein wird vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele haben.

Wie werden die Gegner ermittelt?

Die Teams werden zunächst in vier verschiedene Lostöpfe eingeteilt. Jedes Team trifft auf zwei Mannschaften aus jedem Topf, auch aus dem eigenen. RB Leipzig ist beispielsweise in einem Topf mit Real Madrid, Manchester City oder Paris St. Germain. Heißt also: Schon in der Liga-Phase kommt es zu Top-Duellen. Spiele gegen Teams aus dem eigenen Land sind in der Liga-Phase ausgeschlossen. Die Gegner werden übrigens durch eine computerunterstützte Auslosung bestimmt. Alles andere würde wahrscheinlich zu lange dauern...

Was bringt der neue Modus?

Mehr verschiedene Gegner, mehr Abwechslung und Top-Duelle schon zu Beginn des Wettbewerbs. Außerdem: mehr Spannung. Da jeder Punkt zählt, wird es mehr Spiele geben, in denen es um viel geht.

Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Die Ergebnisse aller Spiele entscheiden über den Tabellenstand in der neuen Liga. Es gibt wie immer drei Punkte für einen Sieg und einen Zähler für ein Remis. Während sich die besten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale qualifizieren, bestreiten die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 eine Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel, um ins Achtelfinale einzuziehen. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokal-Saison beendet, sie spielen auch nicht in der UEFA Europa League weiter.

Verändert sich das Format der K.-o.-Phase?

Ab dem Achtelfinale bleibt alles wie gehabt: Nach einem Hin- und Rückspiel steht der Sieger fest.

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der Ligaphase findet am Donnerstag (28. August) ab 18 Uhr im Grimaldi Forum von Monaco statt.

Wann findet das Finale statt?

Am 31. Mai 2025 in München.

Wie wieviel Geld bringt die Champions League?

Der Wettbewerb wird noch einmal lukrativer. Die UEFA schüttet pro Verein 18,62 Millionen Euro Startgeld aus. Pro Sieg wächst das Konto jeweils um 2,1 Millionen Euro. Immerhin 700.000 Euro gibt es für einen Punktgewinn. Wer den Sprung ins Achtelfinale schafft, dem wird dieser Erfolg mit elf Millionen Euro versüßt. Der Finaleinzug spült 18,5 Millionen Euro in die Kasse.

Kalender gezückt - die Spieltage

1. Spieltag: 17./18./19. September 2024

2. Spieltag: 1./2. Oktober 2024

3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

4. Spieltag: 5./6. November 2024

5. Spieltag: 26./27. November 2024

6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

K.-o.-Runden-Playoffs: 11./12. und 18./19. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025 in München

Wie kann ich die Champions League live im "Sport im Osten" verfolgen?

Alle Spiele von RB Leipzig können Sie live in voller Länge bei MDR Aktuell, in der "SPORT IM OSTEN"-App und auf der Webseite www.mdr.de/sport verfolgen. Außerdem gibt's wie gewohnt ausführliche Live-Ticker der Spiele.

